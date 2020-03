¡Itatí Cantoral provoca el caos en las redes creando el Maldita lisiada challenge! La actriz ha armado una buena con este video de Tik Tok en el que junto a otras compañeras rememora en forma de baile la mítica escena de la novela María la del Barrio. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Sabíamos que Itatí Cantoral es una mujer polifacética que se atreve a todo pero esta vez ha dado un paso más allá. La divertida actriz, nunca mejor dicho, ha creado un video de Tik Tok de la famosa escena de María la del Barrio donde pronuncia aquello de “¡Maldita lisiada!”. Como dicen muchos de sus seguidores, este momento en la pequeña pantalla ya se ha convertido en patrimonio de la humanidad. En lo que también se ha convertido es en un nuevo reto en redes que tiene a medio mundo revolucionado. Una idea solo propia de ella, esa mujer incansable llamada Itatí que de nuevo nos deja sin palabras. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Vestida de lo más elegante muy al estilo de Audrey Hepburn, gafas tamaño XXL incluidas, y con los gritos de la famosa escena de fondo, la actriz se marcó un baile que demuestra que ritmo y gracia tampoco le faltan.“Te invito a hacer el Maldita lisiada challenge en TikTok. Agréguenme”, escribió junto al entretenido video. Lo que empezó como una broma ya está en boca de todos y ya se ha convertido en tendencia, ¡cómo no! La telenovela María la del Barrio fue protagonizada por Thalía y Fernando Colunga con Itatí en el personaje antagónico de Soraya Montenegro. La historia fue una de las más exitosas de Televisa que sigue dando de qué hablar casi 25 años después. Advertisement

