¡Crece la familia de Itatí Cantoral! Tras ser diagnosticada con coronavirus, la actriz mexicana reapareció en las redes sociales para presentar a su “nuevo amor”. ¡Mira qué adorable! Leonela Taveras Por Leonela Taveras and Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Luego de haber dado positivo en una prueba del coronavirus, Itatí Cantoral reapareció en sus redes sociales para presumir que su familia tiene una nueva y adorable integrante: una perrita. La villana de recordadas telenovelas como María la del barrio, quien perdió a su perrito Pluto este año, compartió una fotografía junto a su nueva mascota. La perrita, a la que bautizó con el nombre Nube, llevaba un collar color rosa en el cuello. “Les [presento] a mi nuevo amor. Nube Cantoral Zucchi”, escribió la actriz en el mensaje que acompañó la foto en su cuenta de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los amigos y seguidores de la actriz mexicana aprovecharon la publicación para dejarle mensajes deseándole una pronta recuperación y manifestando lo mucho que la extrañaban. “Cuídate mucho, te queremos”, “Te extrañábamos demasiado”, “Me alegro mucho volverte a ver”, “Enviándote mucho, mucho, amor y un abrazo enorme”, fueron algunos de los comentarios en la foto que cuenta con más más de 12,000 ‘Me gusta’. Image zoom Luis Roberto Guzmán, Itatí Cantoral y Juan Soler Instagram La mexicana y el guero La actual protagonista de la telenovela La mexicana y el güero —que cuenta también con la actuación estelar del actor Juan Soler— fue diagnosticada con el virus luego de que la producción llevara a cabo un examen rutinario a los actores. La mamá de la actriz, Itatí Zucchi, viuda del cantante y compositor mexicano Roberto Cantoral, murió el pasado 28 de agosto por complicaciones del virus. “Mi mejor amiga, mi cómplice, ¡el amor de mi vida! Bailando juntas mi madre y yo”, recordó la actriz junto a una foto con su madre que colgó el 30 de agosto. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas y tratamientos, por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

