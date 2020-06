Itatí Cantoral se pone peluca y luce totalmente diferente. ¡Hasta la comparan con Gloria Trevi! Con una larga melena castaña, la actriz mexicana causó revuelo en redes por su parecido a la cantante. ¡Mírala aquí! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Itatí Cantoral causó tremendo revuelo en las redes sociales luego de publicar imágenes con un cambio de look que algunos usuarios comparan con el de la cantante mexicana Gloria Trevi. En miras de grabar su próximo papel protagónico en la telenovela de Televisa que protagonizará junto a Juan Soler —“La mexicana y el güero”— la guapa actriz dejó a un lado su habital cabello, rubio y corto, y se puso una peluca con una abundante melena castaña. Las reacciones de sus fanáticos no se hicieron esperar y estos comentaron su gran parecido con la intérprete de “Todos me miran”. “Te pareces a Gloria Trevi con ese cabello”, “Te ves igualita a Gloria Trevi”, “Ese es tu tono, te ves más joven como 25 menos”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas. Además de lucirse con su larga melena, Cantoral también presumió otro look en redes que logró usando una peluca negra con un corte bob, hasta la barbilla. Este estilo les recordó a sus seguidores su papel en una obra teatral que está protagonizó años atrás junto a Damián Alcázar basada en una historia de Stephen King. “Ese look me recordó cuando hiciste “Misery, ¡se te ve hermoso!”, "Recordé tu look de Misery y Cabaret”, “Me recordé a Misery con el look, ¡te ves hermosa!”, le comentaron sus seguidores en Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En La mexicana y el güero la actriz interpretará a Andrea, una estafadora profesional. La telenovela se está grabando en México bajo estrictas medidas de seguridad e higiene frente a la pandemia de la COVID-19. La telenovela se estrenará próximamente por el Canal de las estrellas a las 8:30 p.m.

