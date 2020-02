Itatí Cantoral opina abiertamente sobre Mayrín Villanueva La actriz mexicana habló recientemente sobre la pareja del padre de sus dos hijos varones Eduardo Santamarina. ¡Mira todo lo que dijo! By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Si hace unos días era Mayrín Villanueva la que se deshacía en elogios hacia Itatí Cantoral, ahora ha sido la inolvidable villana de la exitosa telenovela mexicana María la del barrio la que ha tenido palabras hermosas para la actual pareja de su exesposo y padre de sus dos hijos, Eduardo Santamarina, en un reciente encuentro con medios de comunicación en México. “Mayrín es hermosa y a Julia [refiriéndose a su hija menor] la amamos, que además está hermosísima”, expresó la actriz en declaraciones recogidas por el reportero Eden Dorantes. Image zoom Eduardo Santamarina, Mayrín Villanueva e Itatí Cantoral La inolvidable protagonista de exitosos melodramas como La viuda de blanco y Hasta que el dinero nos separe reconoció que lo que estaba a punto de decir sobre Mayrín podía sonar un poco controversial o chistoso teniendo en cuenta que ella fue pareja de Eduardo pero aún así no dudó en declarar públicamente que el padre de sus hijos se había encontrado a una gran esposa. “La verdad que yo creo que Eduardo se consiguió, es muy chistoso, es muy controversial decirlo, pero sí se encontró a una gran esposa”, se sinceró Itatí. Image zoom Itatí Cantoral SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Respecto a la madurez que según algunos periodistas que se encontraban en el lugar entrevistándola desprendían sus declaraciones la intérprete de 44 años dejó claro que no tendría por qué guardarle algún tipo de rencor a Mayrín ya que cuando ella llegó a la vida de Santamarina ambos hacía años que se habían separado. “[Cuando] ella estuvo con Eduardo ya habían pasado muchos años, o sea no tuvimos una relación directa”, comentó al respecto la reconocida artista mexicana. Advertisement

Close Share options

Close View image Itatí Cantoral opina abiertamente sobre Mayrín Villanueva

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.