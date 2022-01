¿Itatí Cantoral está estrenando romance con otro actor? Unas imágenes de Itatí Cantoral con un colega han desatado los rumores de una nueva relación sentimental para la actriz ¿está nuevamente enamorada? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, Itatí Cantoral fue captada muy cariñosa con su colega Sergio Bonilla, con quien comparte créditos en la obra de teatro Sola en la oscuridad. Ante ello, surgieron rumores de una relación sentimental entre ambos; por lo tanto, sería la primera vez que la actriz tiene un romance desde su segundo divorcio. ¿Qué dice al respecto la actriz? "En los tacos, sí, en los tacos [nos vieron juntos]. No, no te hagas con el beso, el beso todavía no", bromeó Cantoral a los medios de comunicación. "Soy una mamá que tengo tres hijos y no me gusta hablar de mi vida privada en lo absoluto". Si bien, no quiso dar mayores comentarios al respecto, la protagonista de la telenovela La mexicana y el güero no dudó en llenar de halagos al hombre con quien comparte el escenario. "Es un compañero maravilloso, por supuesto que está guapísimo ¿no?", mencionó. "¡Claro que hay admiración! ¡Cómo no!, por él y por sus padres [los actores Héctor y Socorro Bonilla]!", agregó. "Por supuesto que hay admiración. Les agradezco infinitamente que hayan venido". Itati Cantoral, look del dia Credit: Instagram/Programa Hoy SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, Sergio Bonilla también fue cuestionado al respecto. "Serían fotos de la obra o ¿qué? No sé de esas fotos, pero no, ¿qué puedo decir?, [Itatí y yo] tenemos una muy buena amistad, nos llevamos muy bien, y pues nada más", aclaró. "Ambos somos solteros, sí, pero nos llevamos muy bien, es una bonita amistad y hay buena química dentro y fuera del escenario. La pasamos bien y hacemos en general buen equipo con todos", advirtió. "Itatí es una actriz con gran instinto y con una amplia trayectoria; además, es una mujer muy generosa y una gran cabeza de reparto. Es una buena líder". Al parecer Itatí Cantoral no quiere dar más detalles sobre su situación sentimental y, como mencionó, prefiere estar dedicada al cuidado de sus tres hijos y a su cartera profesional.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Itatí Cantoral está estrenando romance con otro actor?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.