¡Itatí Cantoral dio positivo de coronavirus después de besar a Juan Soler! ¡Pesadilla en el set de de La Mexicana y El Güero! La actriz no tenía síntomas y ahora se estudia el alcance del contagio. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hoy se dio a conocer que una nueva celebridad dio positivo a la prueba de la COVID-19: la querida actriz Itatí Cantoral, quien graba junto a Juan Soler La Mexicana y el Güero. Gracias a un examen rutinario de la grabación de Televisa, fue que se detectó que la actriz, quien no padecía ningún síntoma, se había contagiado del temible virus, según informó Maxine Woodside en Todo Para La Mujer. Cabe destacar que la mamá de la actriz, Itatí Zucchi, viuda del cantante y compositor mexicano Roberto Cantoral, murió el pasado 28 de agosto por complicaciones del virus. “¡Gracias mamá por tanto amor!”, escribió entonces su hija. “Te extrañamos Mi Vida”. Image zoom Itatí Cantoral estuvo presente en el primer día de grabaciones de La mexicana y el güero Cortesía TELEVISA “Itatí dio positivo porque estuvo invitada en La Máscara. Se cree que ahí se pudo contagiar, pero ella ni cuenta se había dado”, explicó Woodside. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ahora la producción a cargo de Nicandro Díaz está haciendo pruebas al resto del elenco para ver quién más puede haberse contagiado a raíz de la enfermedad de la actriz. De momento, su compañero y amigo Juan Soler dio negativo a la prueba. El argentino e Itatí Cantoral han tenido mucha cercanía durante el rodaje, incluyendo escenas de besos. Image zoom Itatí Cantoral y Juan Soler, protagonistas de La mexicana y el güero Cortesía TELEVISA “Otra que se contagió y que se siente algo mal, pero tampoco de gravedad, es Rossanita Nájera, que estaba muy triste porque había terminado con el novio y que se contagia también. Anda con malestares leves pero también se contagió, cada día nos enteramos de más y más”, añadió la periodista. Ahora, Cantoral tendrá que permanecer en cuarentena las próximas dos semanas. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

