¡Ya creció! Hijo de Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina presume a su novia en las redes sociales El joven de 19 años se está dando su primera oportunidad en el amor con una guapa joven de 21 años. ¡Te la presentamos! By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Aunque parece que fue ayer cuando Itatí Cantoral compartía emocionada la noticia del nacimiento de sus gemelos Roberto y Eduardo, lo cierto es que hoy sus ‘retoños’ están ya convertidos en dos apuestos jóvenes de 19 años que comienzan a volar lejos del nido de su mamá. Uno de ellos, incluso, ya convirtió en suegra a la reconocida actriz mexicana de 44 años. Hablamos de Roberto, quien se está dando su primera oportunidad en el amor con una joven llamada Zaire Renata que vive entre California y México. El también hijo del reconocido actor mexicano Eduardo Santamarina se dejó ver por primera vez a través de las redes sociales en compañía de su novia a principios de este año, cuando publicó una instantánea en la que ambos aparecen cenando en un restaurante. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La hermosa joven de 21 años también ha compartido varias imágenes por medio de su perfil de Instagram en las que presume de la compañía de Roberto. “Primer mes de muchos junto a mi persona favorita. Te amo como no tienes una idea”, fueron las palabras con las que Zaire acompañó una instantánea de la pareja que publicó en febrero. “Hermosas palabras princesa, te amo”, no tardó en responderle Roberto. Los jóvenes están muy enamorados, como prueban los numerosos piropos que se intercambian con frecuencia a través de las redes sociales. “Mi top model”, escribió el hijo de Itatí en una de las fotos que compartió Zaire. La pareja cumplió este lunes tres meses de noviazgo, una fecha muy especial que tuvieron que celebrar en esta ocasión desde la distancia debido a la cuarentena impuesta por el coronavirus. “Que bonito es despertar cada día amándote más. Felices 3 meses amor”, escribió la joven en Instagram. Image zoom Roberto y Zaire ¡Qué viva el amor! Advertisement

Close Share options

Close View image ¡Ya creció! Hijo de Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina presume a su novia en las redes sociales

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.