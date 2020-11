Close

¡Qué agilidad! Itatí Cantoral y María León muestran su dominio del pole dance Las dos actrices comparten en las redes asombrosos videos en que demuestran cómo dominan el arte del pole dance. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La actriz mexicana Itatí Cantoral se ha sumado a las celebridades que han decidido asumir el reto de dominar el pole dance. A través de sus redes sociales, la actriz presumió sus habilidades con el tubo, sorprendiendo a sus seguidores por su buen manejo de este difícil ejercicio. “Aprendiendo y luchando con la frustración”, escribió junto a una fotografía en su cuenta de Instagram. Con este nuevo pasatiempo, Itatí le hace la competencia a otras celebridades como la actriz y cantante María León, quien lleva años practicando el pole dance para vencer sus miedos y explotar su sensualidad, según ha declarado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No son las únicas. Silvia Navarro practica esta disciplina como una manera de deshacerse del estrés, al mismo tiempo que se esculpe el cuerpo. Claro que otras actrices han tenido que aprender este baile por exigencias del guion. Tal fue el caso de Kate del Castillo, quien reconoció que el pole dance no era nada fácil cuando le tocoó aprenderlo para darle vida a Blanca en la película American Visa. Por su parte, Zuria Vega se enamoró tanto de esta disciplina cuando la practicó para una obra de teatro que hasta inauguró el primer Festival de Pole Dance en México en el 2012. “Creo que ya estamos avanzados y las mujeres hoy en día cuando ven el pole dance, ya no necesariamente piensan en antros de teiboleras; ya es un ejercicio comprobado que hace bien al fortalecimiento físico y al control de peso. Pero, sobretodo, es una disciplina que nos lleva a un estado de ánimo óptimo y a descubrir nuestras fortalezas y debilidades”, declaró a la prensa en su momento. La cantante colombiana Shakira, también ha demostrado sus habilidades con el tubo en sus vídeos musicales. Pero quizá la que más ha llamado la atención es Jennifer López. JLo se sometió a una exigente rutina de ejercicios en el tubo para poder protagonizar la cinta Hustlers. “Es duro para el cuerpo. Son acrobacias reales”, escribió junto a un vídeo en su cuenta de Instagram en el 2019.

