El emotivo gesto de Mayrín Villanueva en el cumpleaños número 20 de los gemelos de Itatí Cantoral La actriz mexicana felicitó públicamente a los gemelos con una hermosa estampa familiar en la que posa junto a los cumpleañeros. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Las pesadas jornadas de trabajo que tiene como protagonista de La mexicana y el güero, telenovela que graba actualmente en México con Juan Soler como su pareja, no impidieron que Itatí Cantoral pudiera celebrar este lunes, eso sí de una forma muy modesta, el cumpleaños número 20 de sus gemelos: Eduardo y Roberto. La actriz mexicana reservó una mensa en un reconocido restaurante mexicano para cenar con los cumpleañeros y su hija María Itatí en esta fecha tan especial. "El mejor día de mi vida, el cumpleaños de mis gemelos. 20 años no son nada", escribió Itatí en sus redes sociales junto a varias imágenes de la celebración. "Gracias por existir mis amados hijos. El día más feliz de mi vida el día que nacieron. Feliz cumpleaños", escribió en otra publicación la reconocida intérprete de 45 años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La felicitación por parte de la familia paterna de los jóvenes llegó de la mano de la esposa de Eduardo Santamarina, Mayrín Villanueva, quien tuvo el hermoso detalle de felicitarlos públicamente a través de Instagram Stories, donde compartió una bella estampa familiar en la que aparece posando en compañía de los cumpleañeros. “Feliz cumple, los queremos mucho”, escribió la actriz junto a la instantánea. Image zoom Mayrín Villanueva Quien recibió una felicitación extra de cumpleaños fue Roberto, a quien su guapa novia no tardó en felicitar con una emotivas palabras por medio de su perfil de Instagram. "Feliz cumpleaños. Que cumplas muchos más para seguir recorriendo muchos lugares juntitos. Te amo muchísimo", escribió la joven.

