Itatí Cantoral Cantoral revela que le fue infiel a Eduardo Santamarina Durante muchos años se habló de la infidelidad de Eduardo Santamarina hacia Itatí Cantoral; sin embargo, la actriz también tuvo una relación extra marital y ahora sale a la luz. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Es bien sabido que Eduardo Santamarina mantuvo un romance con Susana González cuando aún estaba casado con Itatí Cantoral, e incluso, ya tenían a sus dos hijos, Roberto y Eduardo. Sin embargo, la segunda había mantenido en secreto que también tuvo una relación extramarital con el actor Gabriel Porras, durante el mismo periodo y ahora lo hace público. "Ya no había nada de nada" a nivel sentimental ni sexual. "Me adelanté porque empecé a salir con otra persona que se llamaba Gabriel Porras, y yo no estaba divorciada", confesó en entrevista con Yordi Rosado en su canal de YouTube. "[La carrera] nos separó, porque yo tenía otra visión de mi carrera y [Eduardo Santamarina] no, eso nos ayudó a romper la relación. En el inter empecé a salir con Porras y yo ya no sé si fue antes o después, pero cuando Eduardo se enteró adiós, se terminó todo". La actriz considera que "sería injusto que dijera que fue por Susana González" que el matrimonio se terminó porque "ya estábamos separados, ya estábamos mal". Aunque reveló que de la infidelidad de su entonces esposo "me di cuenta porque le intercambié a mi chófer". Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina para artículo Credit: Mezcalent | Hector Vivas/Jam Media/LatinContent/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Fue hace tantos años que seguramente tuve muchos errores yo también. Fueron muchos errores. No sé si más míos o de él; pero Eduardo se casó muy enamorado y cuando tuvo sus hijos era el más contento", relató. "Sería injusto que yo dijera que fue por Susana González, creo que no". Itatí Cantoral confiesa que al tener un romance también se sentía culpable y reconoce que "no la odiaba" a Susana González; de hecho, después tuvo una conversación con ella y limaron cualquier tipo de aspereza. Dio a conocer que con Mayrín Villanueva, la actual esposa de Eduardo Santamarina, mantiene una muy buena relación.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image Itatí Cantoral Cantoral revela que le fue infiel a Eduardo Santamarina

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.