Itatí Cantoral revela que fue acosada por un actor. "Si no lo hacía que me sacaba de la telenovela" Por primera vez, Itatí Cantoral da a conocer que uno de sus colegas la acosó sexualmente. La actriz relata cómo lidió con esta situación. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Durante mucho tiempo, las mujeres ocultaron que habían sido presas de violaciones, acoso sexual y otras prácticas en su contra. Gracias al movimiento del Me too y las manifestaciones femeninas en busca de igualdad y respeto, las víctimas se han atrevido a alzar la voz o bien hacer las denuncias legales y públicas al respecto. En esta ocasión, Itatí Cantoral dio a conocer que fue acosada por un colega actor. "Esta persona me dijo lo que yo tenía que hacer y si no lo hacía que me sacaba de la telenovela. Y que me tenia que desnudar y meterme a la alberca con él", reveló Cantoral en el programa de YouTube del Escorpión Dorado. "Con esa persona dije 'no vuelvo a trabajar jamás". Pese a hablar por primera vez de esa fuerte experiencia, la actriz prefirió mantener en secreto el nombre de su acosador debido a que considera que "para hablar de algo tan serio como eso, lo debí haber hecho en el momento [que ocurrió]. Y en [aquel] momento no había Me too". Itatí Cantoral Image zoom Itatí Cantoral | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "En el momento se solucionó por la empresa que me había contratado", explicó. "Como soy una figura pública, para hablar de algo tan serio como el acoso [debe tomar acciones]". Itatí Cantoral también reveló que ha querido hacer carrera en Hollywood; sin embargo aún no logra dominar el inglés. "Soy bien mensa. Todavía no me sale bien el inglés, pero lo estoy estudiando todos los días con mi pobre maestro que es un santo porque me repite las mismas cosas 20 veces; ya no sé si estoy en el Alzheimer", concluyó.

