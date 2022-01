¿Este galán conquistó el corazón de Itatí Cantoral? ¿Hay romance entre Itatí Cantoral y Sergio Bonilla? Conoce más al galán mexicano que fue captado compartiendo con la actriz. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luego de que salieran a la luz unas fotos de Itatí Cantoral cenando con el actor Sergio Bonilla surgieron rumores de romance. Sergio es hijo del actor Héctor Bonilla y fue visto junto a la actriz, abrazados y cenando juntos. Hasta ahora ninguno de los dos ha confirmado que vivan un romance. ¿Son solo buenos amigos? Lo cierto es que parecen disfrutar su tiempo juntos. En el 2018, Itatí anunció su separación de Carlos Alberto Cruz y desde entonces ha sido muy discreta sobre su vida amorosa, protegiendo su privacidad. La estrella de telenovelas como Dos mujeres, un camino y María la del barrio, comparte créditos con Sergio Bonilla en la obra de teatro Sola en la oscuridad. Al parecer trabajando juntos surgió su amistad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Itati Cantoral Credit: (Medios y Media/Getty Images) Itatí habló sobre estas fotos tomadas por paparazzi mientras cenaban juntos en un restaurante de la Ciudad de México, donde ella parece estar besándolo. "En los tacos, sí, en los tacos [estábamos]. No, no te hagas con el beso. El beso así no, no te hagas con el beso. El beso todavía no", dijo entre risas en declaraciones emitidas por el programa Sale el sol. "Fíjate que soy una mamá que tengo tres hijos, no me gusta hablar de mi vida privada en lo absoluto", añadió. Ambos actores están solteros y parecen tener buena química. "Es un compañero maravilloso, por supuesto que está guapísimo", dijo Cantoral ante las preguntas de reporteros. "Claro que hay admiración, cómo no, por él y por sus padres, por supuesto que sí hay admiración". Por su parte, Sergio Bonilla dijo sobre estas fotos de paparazzi que han dado tanto de qué hablar: "No sé de esas fotos, pero qué te puedo decir, tenemos una muy buena amistad, nos llevamos muy bien y nada más. Ambos somos solteros, sí, pero nos llevamos muy bien, tenemos una bonita amistad y hay buena química dentro y fuera del escenario. La pasamos bien, pues hacemos en general bastante buen equipo".

