Issabela Camil sale en defensa de su hermano Jaime tras críticas en su contra por parte de Niurka Marcos Niurka Marcos vuelve a desatar la polémica tras criticar a Jaime Camil como protagonista de la serie biográfica de Vicente Fernández. Ante ello, Issabela Camil le responde. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras darse a conocer que se llevarían a cabo dos producciones que sobre la vida de Vicente Fernández, una para Netflix y otra para Televisa-Univisión, la polémica y comparaciones se desataron de inmediato debido a que la primera fue autorizada y supervisada por el propio Charro de Huentitán antes de su muerte y la segunda está basada en el libro El último rey, la biografía no autorizada que fue escrito por la argentina Olga Wornat; la cual, se asegura no deja muy bien parado al intérprete de "Por tu maldito amor". La versión de la plataforma será protagonizada por Jaime Camil y la de las televisoras por Pablo Montero; esto también ha sido motivo de discusiones por parte de propios y extraños. Una de las famosas que opinó sobre los actores fue Niurka Marcos, cuyo exesposo Juan Osorio es productor de la que encabeza el cantante de música ranchera. "[Jaime] Camil se me hace un niño soso, así como: 'bla, bla, bla'. Como [que actúa] en cámara lenta, slow", expresó a los medios de comunicación. Ahora, Isabella Camil sale en defensa de su hermano ante las críticas de la vedette. "Cada quien tiene su opinión, muy respetada. Hay millones que lo quieren [a Jaime Camil] y si a la señora Niurka no le gusta está bien, está en su derecho", advirtió a la prensa. Issabela, Jaime Camil y Niurka Marcos Credit: Victor Chavez/Getty Images; Phillip Faraone/Getty Images; Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Isabella Camil dejó claro que no está muy enterada de cada proyecto, pero considera que ambos harán un gran trabajo. "No he visto ni la serie de mi hermano ni la serie de Montero, pero los dos son grandes estrellas, entonces seguramente habrá cosas maravillosas de las dos, pero no puedo opinar, no las he visto", concluyó. Ambas propuestas ya están muy avanzadas y se rumora que se estrenarán este año; mientras tanto, las comparaciones continúan a la orden del día.

