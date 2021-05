Issabela Camil revela que tuvo que dar explicaciones sobre su romance con Luis Miguel y no fue a su esposo El romance entre Issabela Camil y Luis Miguel es bien conocido, ya ha sido motivo de especulaciones a partir de la serie del cantante. ¿Cómo maneja esto la actriz? Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En la primera y segunda temporada de la serie de Luis Miguel, uno de los personajes más importantes en la vida del cantante es Erika, quien artísticamente es conocida como Issabela Camil. Durante el relato televisivo se muestra el romance que mantuvieron, incluidas algunas escenas de sexo entre la pareja. Ante ello, la actriz revela que ha tenido de dar algunas explicaciones a una persona muy querida... no, no se trata de su esposo Sergio Mayer, sino de su hija mayor Antonia. "Antonia sí está más interesada en cosas de mi vida y se las cuento abiertamente, no tengo nada que ocultar. Su mamá tuvo un pasado, tuvo otras relaciones y tuvo otros [romances]. Es imposible [no haber tenido más parejas sentimentales] y es hermoso", reveló Camil a los medios de comunicación. "En ningún momento digo que me lo quiero quitar de encima, simplemente es algo que no quiero compartir; pero a mis hijas les voy a hablar siempre con toda la verdad, sabrán absolutamente todo lo que quieran saber". Para la intérprete de Linda Brown en la telenovela Vencer el desamor no le preocupa que en la bioserie pongan una imagen falsa porque sus hijas "saben quién es su mamá". También dejó claro que "no autoricé nada" para que su vida fuera contada en dicha emisión; sin embargo, tampoco le molesta y realizar una acción legal "no es tan importante para ella". Luis Miguel y Issabela Camil Credit: Ethan Miller/Getty Images; Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No tengo nada que esconder, son dos personas, cada quien tiene la manera de contar su historia, no es nada más mía, no me pertenece", advirtió. "No tengo los derechos, yo firmados ¿de qué? Es ridículo, si fuera algo que me da vergüenza, digo: 'ay, bueno'. Pero no, es algo qué pasó".

