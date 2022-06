Issabela Camil estalla contra quienes atacan su matrimonio con Sergio Mayer La actriz Issabela Camil enfrenta por primera vez a los que siempre lanzan críticas por estar casada con Jaime Camil. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace más de tres lustros, Issabela Camil y Sergio Mayer contrajeron matrimonio. A 17 años de casados, la pareja constantemente es atacada por diversos motivos. Además, a últimas fechas, el exintegrante de Garibaldi, quien fue diputado, ha sido señalado de tráfico de influencias por intervenir en asuntos relacionados con supuesto abuso sexual y en otros temas sociales que aparentemente utiliza en su propio beneficio. Por ello, la actriz no dudó en salir en defensa de su matrimonio. "Llega un momento en que sí me harta y digo '¡ya! ¿Qué pasa? ¡Ya!'. Siempre", advirtió Camil a los medios de comunicación. "Es válido y la crítica es parte de este terreno [del espectáculo] que uno pisa; simplemente, siento también que, de repente, quieren inventar cosas, se las sacan de no sé donde, de la manga". Aprovechó para defender a su esposo de todas las acusaciones en su contra y asegura que lo único que ha hecho Mayer es apoyar las causas en las que cree. "Sergio está de parte de las víctimas y de la mujer. Ya lo que la ley decida es tema legal, no tiene nada que ver con mi marido", enfatizó. "La verdad es que no le han podido probar nada de lo que lo culpan". Lunas del Auditorio, Issabela Camil, Sergio Mayer Credit: Agencia México SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En otros temas, Issabela Camil siempre se ha mantenido hermética para hablar sobre la romance que mantuvo con Luis Miguel y evita hablar de cualquier tema que lo relacione. Incluso, desmintió mantener una enemistad con Aracely Arámbula, quien procreó dos hijos con el cantante. "No la conozco bien [a Aracely Arámbula], pero si fue a la última obra que hice con Edith González, que en paz descanse, de mujeres. Ella fue a vernos; nos saludó a todas muy cariñosa; nos abrazó y todo. Entonces, no hay nada, no tiene por qué haber ningún tipo de problema", aclaró.

