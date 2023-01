Isadora Ortega crea sus propios proyectos para darle voz a los afrolatinos Con el fin de dar a conocer la cultura afrolatina y verse representada, Isadora Ortega ha decidido llevar al cine y la televisión sus propias historias. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir De origen dominicano-venezolano y criada en Nueva York, Estados Unidos, Isadora Ortega descubrió que ser afrolatina la limitaba para acceder a los proyectos que le interesaban. Por ello, decidió crear propuestas que dignificaran sus raíces. "Las oportunidades más grandes que he tenido, hasta ahora, las he escrito y producido yo", mencionó a People en Español. "Cuando comencé a actuar traté mucho como latina; salía mucho por papeles de latina y no me dieron muchas oportunidades, y era porque no entendían el concepto de una latina morena. Normalmente, piensan más en las latinas que son más europeas. No entienden que nosotros como latinos somos una combinación de muchas cosas, muchas culturas, muchas razas. Siempre querían que fuera por el papel de estadounidense", agregó. "Para mí es muy importante que entiendan que tengo afro, mi cultura es latina, tengo parte de dos mundos. El mundo está diseñado de tantas personas que tienen tantos colores y sabores que ¿por qué no enseñar eso en la televisión y cine?". Ahora, además de actriz, se ha convertido en escritora y productora, y ante "la falta de oportunidades que he tenido" decidió iniciar una lucha contra los estereotipos. "Recibí tantos no. Creo en la necesidad de expresarse. Y para mí la actuación es algo que utilizo para expresar mis emociones", advirtió. "Entonces, decidí comenzar a escribir para poder llevar a la televisión y el cine papeles en los que me quiero ver; historias que son importantes para la sociedad". Isadora Ortega Credit: Isadora Ortega Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Así, su interés por dignificar sus raíces la hizo crear, producir y estelarizar la película Hope Street Holiday, cuya historia gira en torno de una abogada de nombre Galia García que regresa al pueblo estadounidense donde nació para reencontrarse "con el pasado, su familia, cultura, raíces, con las personas que en realidad significan algo importante para ella" y lograr recuperar su pasión por la vida. "Esta es la primera vez que hay una familia afrolatina que lidera una película de Navidad", explicó. "Se han visto muchas historias de Navidad, pero nunca desde el punto de vista de una familia afrolatina, que es dominicana. Eso no se ha visto en la televisión anteriormente, el sabor y sazón de lo que es la cultura". "Mientras tengamos muy clara la misión vamos a poder hacer un cambio", Isadora Ortega El filme Hope Street Holiday con Isadora Ortega ya está disponible en plataformas como en Amazonprime, ITunes, AppleTV, Googleplay, Hoopla, DirecTV, Sling, AT&T U-Verse, Vudu y YouTube. "Mientras tengamos muy clara la misión vamos a poder hacer un cambio", concluyó.

