La hija de Kate del Castillo en La reina del sur ¡ya tiene novio! La adolescente de 15 años presentó recientemente a su pareja, quien es 4 años mayor que ella, a través de las redes sociales. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La hija de Kate del Castillo en La reina del sur ya no es una niña. La joven actriz colombiana sorprendió a muchos de sus seguidores al presentar oficialmente este lunes a través de las redes sociales a su novio, Felipe, con quien está a punto de cumplir 2 meses de relación. "Me hace feliz", escribió la adolescente junto a una serie de imágenes en las que posa de lo más romántica en compañía de su novio, quien es 4 años mayor que ella. "Él tiene 19 [y] y yo tengo 15", señaló la inolvidable Sofía Dantes de la exitosa superserie de Telemundo en una sesión de preguntas y respuestas que llevó a cabo en las redes sociales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La adolescente, que sueña con hacerse un nombre en la meca del cine, Hollywood, está viviendo la ilusión del primer amor y eso se ve reflejado en sus publicaciones de Instagram. "A mí de su personalidad me encanta que es demasiado detallista, es muy chistoso, es muy especial y muy sensible y eso me encanta", expresó recientemente la actriz. Si no hay cambios de última hora, Isabella comenzará a grabar en 2021 la tercera temporada de La reina del sur, historia en la que volverá a compartir créditos con Kate del Castillo. "Volvemos, mi gente. No puedo de la emoción", escribía meses atrás la adolescente tras confirmarse por parte de Telemundo la noticia de que habrá una nueva temporada.

