La hija de Kate del Castillo en La reina del sur sufre dolorosa pérdida "Dios les dé fuerza para seguir adelante". Las muestras de apoyo de sus seguidores no se han hecho esperar. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A sus 15 años, Isabella Sierra se perfila como una de las jóvenes promesas del mundo de la interpretación tras su aplaudida participación en la exitosa superserie de Telemundo La reina del sur, donde dio vida a la hija de Kate del Castillo, personaje que marcó un antes y un después en su carrera. La adolescente, que pronto comenzará a grabar la tercera temporada de La reina del sur, se encuentra atravesando un doloroso momento a nivel personal luego de sufrir este martes la pérdida de una de las personas más importantes de su vida, su 'tita', como la llamaba cariñosamente. Rota de dolor por lo sucedido, la carismática actriz dio a conocer la triste noticia a través de su perfil de Instagram, donde dedicó unas emotivas palabras de despedida a su familiar. "Gracias Tita, gracias por todo lo lindo que me brindaste. Te amo con todas las fuerzas de mi corazón, te amo como nadie nunca ha amado", escribió Isabella sin revelar más detalles sobre lo sucedido. "Hasta que nos volvamos a encontrar, Tita", agregó la actriz junto a una serie de imágenes en las que aparece con su 'tita' en diferentes momentos de su vida que muestran la cercanía y la complicidad que existía entre ambas desde que Isabella era apenas una niña. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las muestras de cariño y apoyo de sus incondicionales seguidores no se hicieron esperar. "Dios les dé fuerza para seguir adelante" o "Las acompaño en su dolor. Dios les dé mucha fuerza para sobrellevar su ausencia", se puede leer entre los incontables mensajes que recibió. ¡Nos sumamos a los mensajes de condolencia! ¡Mucho ánimo Isabella!

