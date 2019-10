Isabella Castillo y Matías Novoa ¡se casan por segunda vez! Los protagonistas de El señor de los cielos (Telemundo) se juran amor eterno este viernes en un rancho en Carolina del Norte rodeados de vacas. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print A 5 meses de haberse casado por el civil, los protagonistas de la exitosa superserie de Telemundo El señor de los cielos, Isabella Castillo y Matías Novoa, volverán a darse este viernes el ‘sí, quiero’ esta vez ante Dios. La ceremonia tendrá lugar en un rancho ubicado en Carolina del Norte, donde la actriz cubana y el galán chileno se jurarán amor eterno rodeados de vacas y de sus seres más allegados. “No vamos a echar así la casa por la ventana en la boda, no va a ser una boda típica, tradicional, superlujosa”, contaba Isabella en una reciente entrevista exclusiva con el programa de televisión Al rojo vivo. “Va a ser en un en un rancho donde hay vacas y yo me voy a poner botas vaqueras”. Image zoom Matías Novoa e Isabella Castillo. Mezcalent La pareja, cuya historia del amor nació el año pasado en los foros de grabación de la sexta temporada de El señor de los cielos, no puede encontrarse más emocionad e ilusionada a escasas horas de jurarse amor eterno ante Dios. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Van a estar los que tienen que estar en un lugar divino en el norte de Carolina en el campo con mucha paz, naturaleza, como nos gusta a nosotros”, adelantaba por su parte Novoa, quien interpreta a Amado Casillas en la citada superserie. Alejados completamente de cualquier tipo de glamour o lujo, lo único que pretenden Isabella y Matías con su boda es divertirse y pasar un día inolvidable rodeados de sus seres queridos. “El propósito no es así de el mejor plato o el mejor vestido sino pasarla bomba”, reconocía. Recién casados, los actores regresan este lunes 14 de octubre a las pantallas de Telemundo como protagonistas de la séptima temporada de El señor de los cielos. “Vienen muchísimas cosas. No dejamos la acción nunca. Es una serie realmente de acción y ahora se va a meter mucho más el drama familiar”, adelantaba semanas atrás Matías sobre la nueva temporada de la superserie. Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Isabella Castillo y Matías Novoa ¡se casan por segunda vez!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.