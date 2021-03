"Dejando a un lado los problemillas de memoria y los bajones de energía que te quedan después del covid, me empecé a dar cuenta de que era un dolor físico muy, muy fuerte y cada día me iba poniendo peor y me iba poniendo peor. No podía mover el cuello, no podía agarrar las cosas hasta que ayer [refiriéndose al viernes] ya no me podía ni parar de la cama. Era tanto que no podía moverme, no podía textear, una cosa desesperante", compartió el pasado fin de semana la esposa del actor chileno Matías Novoa a través de Instagram.