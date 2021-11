Mientras redecoraban el hogar que compartían en México este mes, Matías Novoa le anunció a Isabella Castillo que deseaba separarse de ella. "Fue duro de escuchar", confiesa en exclusiva la actriz cubana que contrajo nupcias con el actor chileno en el 2019. "Pero si fue así, es porque Dios tiene otros planes para los dos".

Uno de ellos es darle mucho trabajo a la rubia, quien además de estar grabando una cinta próxima a estrenarse en el 2022, también protagoniza junto a Pedro Fernández la serie de época Malverde: El santo patrón (Telemundo). "Profesionalmente es [un momento] excelente", dice la artista, quien acepta que en lo personal, tras su separación, la historia es distinta. "Ha sido un proceso difícil y doloroso. Estoy recalculando, adaptándome a dejar las costumbres; pero es así. Hay que vivirlo, crecer y salir adelante".

Y por supuesto aprender de los golpes de la vida. "La enseñanza más grande [que me dejó mi matrimonio] es tener bien claro lo que quiero y lo que no quiero en una relación, poder identificarlo", recalca. "A veces nos dejamos llevar por situaciones que no queremos y eso hace que la relación se lacere. No volvería a omitir ninguna opinión por querer tratar de hacerle bien al matrimonio cuando lo más importante es la comunicación y estar en la misma página los dos".

¿Hubo terceros en discordia? "Por mi parte no", aclara tajante Castillo, quien no ahonda sobre los dimes y diretes que circulan de que la actriz Michelle Renaud supuestamente mantendría una relación con Novoa. "Soy de las personas que cree que nadie quita a nadie y estar hablando de terceros es algo que no me corresponde, ni creo que valga la pena".

Lo que sí vale la pena es reconocer lo bueno que vivió junto a Novoa durante más de dos años. "Lo que me dejó de positivo [mi matrimonio] es que amar a lo grande, sin reservas, siempre vale la pena aunque se te rompa el corazón" subraya la actriz. "Lo más bello que recuerdo fue el día de mi boda por la iglesia; fue el sueño hecho realidad. La esencia del lugar, el acto en sí mismo fue justo como lo había soñado".

Por ello, las únicas palabras que tiene para su ex están llenas de positivismo. "Le deseo que sea muy feliz", admite la ojiverde. "Y que finalmente encuentre lo que ha estado buscando toda su vida".

¿Qué busca ella hoy en día? Quien fuera una de las protagonistas de El señor de los cielos lo contó todo y hasta confesó qué cualidades tiene que tener el próximo príncipe azul que conquiste su corazón. ¿Regresaría con Novoa?

Isabella Castillo Digital Cover Credit: Olga Laris

Además de Malverde estás en otros proyectos, incluyendo una cinta que se estrenará en Pantaya.

En este momento estoy grabando mi primera película como protagonista y antagonista a la vez. No puedo estar más feliz, es una tremenda producción de la que no debo adelantar nada porque no me dejan y si te hablo de mis personajes ya te lo cuento todo. Esperamos que para el próximo año este en los cines.

¿Cómo describirías este momento profesional por el que estás atravesando?

Profesionalmente es excelente. Estoy al aire con uno de los personajes más entrañables que he tenido la oportunidad de interpretar: "La China Navaja" en la serie de época Malverde. Y [estoy] realizando esta película que es un sueño hecho realidad por todas las disciplinas artísticas que implica y con un elencazo de primera. En fin, ya la verán.

¿Qué es lo que sigue para ti el próximo 2022? Háblanos de todos tus proyectos.

El 2021 fue un huracán en todos los aspectos. Así que en el 2022 espero tomarme el primer trimestre para reenfocar, apapacharme y regalarme unas buenas vacaciones. Ya luego estamos finalizando negociaciones para otra película muy especial, sobre todo para mis seguidores más antiguos... algo que han estado esperando por mucho tiempo.

Hace una semana diste a conocer tu separación de Matías Novoa. ¿Cómo estas viviendo este momento como mujer soltera nuevamente?

Ha sido un proceso difícil y doloroso. Estoy recalculando, adaptándome a dejar las costumbres, pero es así. Hay que vivirlo, crecer y salir adelante.

El mensaje que publicaste en las redes estuvo lleno de mucho amor. ¿Qué fue lo que te dejó de positivo ese matrimonio? ¿Qué es lo más bello que recuerdas?

Lo que me dejó de positivo es que amar a lo grande, sin reservas, siempre vale la pena aunque se te rompa el corazón. Lo más bello que recuerdo fue el día de mi boda por la iglesia; fue el sueño hecho realidad. La esencia del lugar, el acto en sí mismo fue justo como lo había soñado.

Isabella Castillo Digital Cover Credit: Olga Laris

¿Qué aprendiste durante el tiempo que compartiste tu vida con él? ¿Qué cosas volverías a hacer o no en tu próxima relación?

La enseñanza más grande es tener bien claro lo que quiero y lo que no quiero en una relación, poder identificarlo. A veces nos dejamos llevar por situaciones que no queremos y eso hace que la relación se lacere. No volvería a omitir ninguna opinión por querer tratar de hacerle bien al matrimonio cuando lo más importante es la comunicación y estar en la misma pagina los dos.

¿Quién fue que tomó la decisión? ¿Fue él o tú?

Él tomó la decisión. Fue duro de escuchar. Pero si fue así, es porque Dios tiene otros planes para los dos.

¿Ya lo venían platicando desde hace tiempo? Se ve que quedaron en buenos términos…

No lo veníamos platicando, de hecho estábamos redecorando la casa en México, simplemente sucedió. Sí, quedamos en buenos términos. Tuvimos la madurez suficiente para que así fuera y de esa manera no arrastrar rencores ni malas energías que no llevan a ninguna parte.

¿Quién ha sido tu apoyo durante esta etapa? ¿Qué te ha hecho salir adelante?

Mi apoyo durante esta etapa ha sido primero Dios, quien me acompaña día a día. Mi familia que me ama y me apoya incondicionalmente y mi perrito Tamal que no se separa de mí ni un segundo.

Se han dicho muchas cosas Isabella, te lo pregunto directamente: ¿Hubo terceros en discordia?

Por mi parte no, pero de igual forma soy de las personas que cree que nadie quita a nadie y estar hablando de terceros es algo que no me corresponde, ni creo que valga la pena.

Isabella Castillo Digital Cover Credit: Olga Laris

¿Hay posibilidad de reconciliación? ¿Volverías con él?

Este mundo es muy raro y nada está escrito. Pero mi respuesta de hoy es 'No'.

¿Qué es lo que le deseas a Matías y, si es que tiene otra pareja, ¿qué les deseas a los dos?

Le deseo que sea muy feliz y que finalmente encuentre lo que ha estado buscando toda su vida.

¿Qué cualidades tendría que tener el hombre que logre conquistarte nuevamente?

Un corazón mas grande que el pecho, alguien que esté dispuesto a amar con todo lo que eso conlleva... Ah, y que tenga muy buen sentido del humor.

¿Cuáles son tus planes para esta Navidad y fin de año? ¿Lo pasarás en familia?