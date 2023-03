Isabella Castillo dice adiós al pasado: "Lo que no te mata te hace más fuerte, hoy mi corazoncito está contento" La actriz de raíces cubanas Isabella Castillo habló en exclusiva con People en Español sobre su regreso en El señor de los cielos y cómo ha superado su divorcio Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Isabella Castillo se jacta de estar viviendo una de las mejores etapas de su carrera, y no es para menos, la actriz estelariza junto a entre otros, Rafael Amaya y Carmen Aub, la octava temporada de El señor de los cielos, una de las series con mayor rating en la televisión de habla hispana. "Fue mucho trabajo, mucho esfuerzo por parte de todos, estábamos todos dando el triple de lo que teníamos, nadie pensábamos que íbamos a hacer la octava temporada", dice. "Rafa está haciendo un trabajo impecable. Cuando uno pone esfuerzo se ve en el resultado, seguimos liderando el horario de la nueve de la noche". Isabella Castillo Isabella Castillo | Credit: Uriel Santana Ese afortunado regreso ha traído a Castillo muchas satisfacciones y risas. "Las [escenas] que más disfruto hacer son las escenas de acción, nos ven a todos muy atléticos, tirando plomo, y nosotros no matamos ni una hormiga en la vida real", confiesa la artista de raíces cubanas con tremenda carcajada. "Uno de los matones imaginate que es cantante de ópera, a veces nos burlamos mucho porque estamos fuera de forma. El regreso fue muy interesante, muy bonito". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Isabella Castillo Isabella Castillo | Credit: Uriel Santana Así de bonito es el romance que mantiene con el mexicano Gabriel Romero, quien ha sido su pareja durante los últimos meses. "Estoy muy bien, como mujer, como persona estoy muy bien [con él]", asevera Castillo de su novio, quien otrora estuvo casado con la también actriz Thali García. "La vida me puso enfrente a un hombre [con el que estoy] muy contenta, mi corazoncito está muy contento, es una chico adorable, maravilloso que siento que viene a aportarme muchas cosas emocionales a mi vida y estoy viviendo un día al vez, estamos viviendo un día a la vez, sin apuros, estamos enfocados en amarnos". Fue tras su sonado divorcio del actor chileno Matías Novoa, que Castillo logró amarse así misma y logró valorarse, hecho que la hizo elegir correctamente a su nueva pareja. "Creo que lo que no te mata te hace más fuerte como dice el dicho, 1000%. Al principio de mi divorcio fue muy difícil, habían cosas que no entendía", confiesa. "Pero luego entendí que no se trata de otra persona si no que se trata de uno mismo y de reencontrarse con uno mismo y de estar bien con uno y de no no necesitar a nadie para estar bien y lo estoy logrando".

