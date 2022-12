¡Isabella Castillo está enamorada! La ex de Matías Novoa presentó a su nuevo galán La actriz de El señor de los cielos presentó feliz y enamorada a su nuevo amor. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos meses, era Matías Novoa quien gritaba a los 4 vientos que estaba feliz y enamorado nuevamente, en esta ocasión, de Michelle Renaud. Ahora es su expareja, Isabella Castillo quien ha presentado a su nuevo galán. A través de sus redes sociales, la actriz ha dado a conocer al responsable de ese brillo en sus ojos y una sonrisa perenne. Isabella Castillo Isabella Castillo | Credit: Mezcalent "El negro es nuestro color favorito", se limitó a escribir en la foto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En la instantánea compartida en Instagram, ambos posan como tortolitos en la puerta de una iglesia. Una romántica imagen tomada en Hermosillo. Isabella Castillo Isabella Castillo presenta a su nuevo novio | Credit: IG/Isabella Castillo Además, Isabella publicó una cariñosa historia en esta misma plataforma donde se dirige a su pareja como "amor" y la presenta de manera informal. Sin decir demasiado, la actriz cubana lo dijo todo. De su nueva ilusión se sabe que se llama Gabo E. Romero y que ha vuelto a encender el corazón de la artista, quien se separó de Novoa hace poco más de un año, después de dos juntos.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Isabella Castillo está enamorada! La ex de Matías Novoa presentó a su nuevo galán

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.