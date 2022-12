Ex de Matías Novoa revela lo doloroso que fue su divorcio del actor Una de las exesposas de Matías Novoa rompe el silencio y habla de lo difícil que resultó para ella la separación definitiva del actor. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien ahora Matías Novoa presume públicamente su romance con Michelle Renaud, hace poco estaba casado con Isabella Castillo, con quien compartió créditos en la teleserie El señor de los cielos. A finales de 2019 contrajeron nupcias y el 31 de octubre de 2021 confirmaron su separación definitiva. Ahora, la actriz habla por primera vez de lo difícil que fue lidiar con el divorcio de alguien a quien, a la fecha, le tiene mucho cariño. "Ya sabes… el matrimonio representa muchas cosas, un proyecto de vida que ya no se va a dar", mencionó Castillo al programa estadounidense de televisión Al rojo vivo (Telemundo). "Después del divorcio pasé por muchas etapas; primero la etapa del enojo, no con Matías [aclaró]. A Matías lo quiero mucho; [fue] el enojo de haber sentido que fracasó algo, de que a lo mejor fracasé en mi matrimonio". La famosa había revelado con anterioridad que fue el actor quien decidió concluir con la relación; pese a todo lo vivido en aquella etapa confiesa que "estoy en la faceta de que encontré algo maravilloso y estoy muy contenta"; así que quiere darle vuelta a la página y considera que fue lo mejor que le pudo ocurrir. Ahora, está en una nueva relación sentimental que le está dando lo que necesita emocionalmente. Matías Novoa Latin American Music Awards - Season 2019 Credit: Alberto Rodriguez/Telemundo/NBCU Photo Bank via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Estoy con una persona que sí me valora muchísimo y con la que me entiendo muy bien, y me respeta mucho y eso me llena de mucha tranquilidad y de mucha paz", confesó. "Estoy muy tranquila en mi vida amorosa". Matias Novoa y Isabella Castillo "Doblemente Embarazada" Mexico City Premiere Credit: Victor Chavez/Getty Images Isabella Castillo sabe lo busca en el amor y es lo que está viviendo. "Quiero que me respeten, quiero que me valoren, quiero comunicación, quiero honestidad, no quiero estar en una relación porque así dicen los libros que debe de [ser]", concluyó.

