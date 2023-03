Isabella Castillo impacta con bikinazo y revela ¿está lista para facturar como Shakira? ¡Qué curvas peligrosas las de Isabella Castillo! ¡Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Isabella Castillo triunfa en su vida laboral y sentimental después de su divorcio de Matías Novoa, y tras el estreno de la octava temporada de El señor de los cielos (Telemundo), en Estados Unidos. La actriz cubana asegura que se siente identificada con Shakira, y ella también factura. "[Mi personaje] Diana se ha ido transformando un poco en esta temporada, explorándose, explorando su femineidad, dándose otra oportunidad en la vida, en el amor y eso también me ha enseñado a mí mucho en mi vida personal", dijo la actriz, quien a principios de diciembre 2022 presentó a su nuevo novio. "Yo también pasé por una situación en mi vida un poco parecida, y hoy en día siento que he crecido más como ser humano". Como dice Shakira: 'las mujeres no lloran, las mujeres facturan'". Isabella Castillo SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Te identificas con Shakira? "Siento que con el tema de las infidelidades, las mujeres a veces nos da como vergüenza o por orgullo no decirlo o hacernos las 'cool'". "Y el hecho de que Shakira haya sacado[ ese tema], fue la voz para todas aquellas mujeres que han pasado por situaciones así y literalmente facturó gracias a esa situación y creo que de eso se trata". shakira isabella castillo facturan Credit: Mezcalent (2) ¿Tu matrimonio terminó por infidelidad? ¿Te fue infiel Matías Novoa? "Lo que se ve no se pregunta. Lo único que sé es que le deseo lo mejor a mi ex esposo y que le vaya muy bien en su vida con su pareja, y yo ahorita me está yendo muy bien con la mía y estoy muy contenta". Matías Novoa Matías Novoa; Isabella Castillo | Credit: TELEMUNDO (x2) ¿Tú también facturas? "Sí, siempre que viene la tormenta luego va a venir la calma y así es. Está al aire El señor de los cielos, nos está yendo muy bien, el público quiere una novena, ojalá que haya una novena". "Tengo la sensación de que a lo mejor sí va a haber una novena temporada, y tengo otros proyectos que pronto también les estaré contando más, así que a facturar…¡Facturando ando!". Cuerpazo en traje de baño Mientras sigue facturando, la actriz también roba suspiros en sus redes sociales. Para muestra, las sexy fotografías que compartió en su popular cuenta de Instagram, donde la vemos presumir de su escultural figura ataviada con un bikini negro. "Miami", escribió Isabella en el pie de las imágenes que ya cuentan con casi 30 mil likes y un sinnúmero de piropos. "Eres una flor especial que florece entre muchas; sin ti, el jardín está incompleto. Una mujer hermosa deleita la vista; una mujer sabia, la comprensión; uno puro, el alma", escribió un fan. "Es que brillas tan pero tan fuerte que tu luz molesta a quienes son oscuridad, que se encandilen", opinó otro.

