Isabella Camil reacciona luego de haber insultado con la mano públicamente: "Si lo hice" Tras lanzar una agresión con la mano, Isabella Camil explica las razones que la llevaron a tener una actitud así. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, Isabella Camil estuvo en el ojo del huracán tras hacer un insulto con el dedo medio de la mano a una serie de personas que estaban en uno de los eventos de La casa de los famosos, donde su esposo Sergio Mayer estaba participando. Todo inició cuando la actriz quiso apoyar al integrante de Garibaldi, pero los asistentes al lugar comenzaron a gritar "Wendy, Wendy" en apoyo a Wendy Guevara, quien resultó ganadora del mencionado reality; lo cual, al parecer no fue de su agrado, según mencionaron diversos medios de comunicación. Ahora, la famosa reconoce que si lo hizo. "Bajé la ventana porque estaba buscando a una de las mayercitas [fanáticas de Sergio Mayer]. Y empecé a gritar "Mayer, Mayer, Mayer". E iba a subir, me gritaron; me agredieron muy feo todos los fanáticos de Wendy [Guevara], muy, muy feo", explicó a los medios de comunicación. Mayer, quien estaba a su lado, la interrumpió y aclaró "no todos los fanáticos de Wendy; algunas fanáticas que estaban ahí afuera". Camil continuó su relato. "Bueno no son todas las fanáticas, pero [fue] muy feo y venía con mis hijas; con unas cosas muy delicadas. Y venía con todo eso encima", agregó. "Lo regresé, si lo hice. Lo regresé". Isabella Camil Credit: Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pese a todo, Isabella Camil dejó claro que fue por sus hijas y reveló cómo las jovencitas manejan este tipo de situaciones. "En primer lugar, ellas nunca ven nada de esto. Las trato de proteger", advirtió. "Las dos saben perfectamente en qué circo circulamos, a veces. Estar en el ojo público provoca muchas cosas, buenas y malas, y lo saben. Pero son chiquititas también y no tienen esa madurez, y es ahí cuando a mí me duele un poco", agregó. "Siempre va a haber agresiones, pero para mí, cuando es con mi hijas, ahí si me puede mucho más. Fueron cosas muy delicadas". Con esto, Isabella Camil quiso cerrar el caso definitivamente.

