Close

EXCLUSIVA: Isabela Merced habla de su protagónico en la cinta animada Spirit Untamed La actriz de origen peruano expresa lo que significa representar a la cultura latina en esta producción infantil. ¿Cuándo se estrena? ¡Te lo contamos! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Para la joven actriz Isabela Merced, ser la voz de la protagonista en la nueva película Spirit Untamed es motivo de orgullo tanto a nivel personal como profesional. En una entrevista con People en Español, la también cantante de origen peruano dijo que su personaje, como sucede con algunos latinos nacidos en Estados Unidos, desconoce la cultura de sus antepasados y les gustaría descubrir esa parte de sus raíces. "Siempre me siento orgullosa de representar a mi cultura en cualquier manera posible. La película tiene que ver con ella [Lucky Prescott] encontrando sus raíces, su comunidad, su pasado y el de su mamá. Es una película muy linda y con un montón de corazón", señaló. La producción se espera se estrene el próximo 4 de junio y cuenta con la participación de Eiza González, Julianne Moore, McKenna Grace, Marsai Martin y Walton Goggins. "Soy una mezcla de diferentes culturas y ella tiene una crisis de identidad porque a veces uno piensa ¿soy más estadounidense o soy más peruana? Es algo a veces difícil de definir porque también cuando hablas inglés y español, y si no vives en Los Ángeles o Texas, tienes que esforzarte más para hablar el español. Gracias a mi mamá que me enseñó y tengo acceso a dos mundos", agregó. Image zoom Credit: Cortesía Universal Pictures Spirit Untamed cuenta la historia de Lucky Prescott, cuya vida cambia para siempre cuando se muda de su casa en la ciudad a una pequeña población fronteriza y se hace amiga de un caballo salvaje llamado Spirit. Cuando los ladrones capturan la manada de Spirit, ella y sus amigas emprenden la aventura de su vida para salvarlos. Image zoom Credit: Cortesía Universal Pictures ¿Cómo fue crecer para ti en un lugar multicultural, tu mamá peruana y tu papá estadounidense? Ahí es mi conexión con Lucky también. La conexión que ella tiene con Spirit es igual a la que yo tengo con mi carrera, mi música, mi actuación y mi trabajo porque yo me enamoré y encontré que puedo usar lo que vi como un crush en mi vida para hacer algo, crear música y cantar en inglés y español. Tengo acceso a dos mundos y tengo que agradecer a mis padres y mi familia por ayudarme con eso y estar orgullosos de mí. ¿Qué fue lo más difícil para ti de este papel? Yo hice casi toda la película en un estudio, en un lugar oscuro, privado y frente a un micrófono. Las escenas de acción en la que estoy montada a caballo, yo tenía que pretender que en realidad lo estaba haciendo y que estaba sin aliento. A veces me quedaba un poco mareada de tanto respirar agitada. ¿Qué tal fue trabajar con Eiza González? Eiza es mi amiga. Me mandó un mensaje por Instagram y me dijo: ¡Voy a ser tu mamá en la película! Y yo me quedé como ¡qué! Pero tiene sentido, ella es mexicana, tiene una voz supersuave, puede cantar y en la película su personaje tiene una canción que Lucky recuerda a veces. Es muy linda y algunas escenas vamos a cantar juntas.

Close Share options

Close Close Login

Close View image EXCLUSIVA: Isabela Merced habla de su protagónico en la cinta animada Spirit Untamed

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.