Fallece a los 52 años la actriz Isabel Torres, protagonista de la serie Veneno La actriz española Isabel Torres, protagonista de la serie Veneno, falleció este viernes a los 52 años, luego de una dura batalla contra el cáncer. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Isabel Torres Credit: Juan Naharro Gimenez/WireImage La actriz española Isabel Torres, protagonista de la serie Veneno, falleció este viernes a los 52 años, luego de una dura batalla de dos años contra el cáncer de pulmón. "Hoy, 11 de febrero de 2022, despedimos a Isabel. Aunque su familia y amigos sentimos profundamente su pérdida, sabemos que allá donde vaya se divertirá como sólo ella sabe", anunció la familia a través de un comunicado. "Gracias por todas las muestras de cariño y preocupación. Se ha marchado sintiéndose muy querida y arropada", expresaron. La actriz recibió un diagnóstico de cáncer de pulmón en 2018 y en noviembre de 2021 se despidió de sus seguidores con un desgarrador mensaje, en el que anunció que el cáncer había hecho metástasis y que los médicos le daban solo dos meses de vida. "Vamos a ver si lo supero y si no, también, la vida es así de caprichosa", dijo entonces. "No saben lo que me duele. El dolor es lo peor que llevo, pero bueno, es lo que hay", agregó. En esa ocasión, agradeció a todos los que la acompañaron y apoyaron durante su enfermedad. "Un besito muy grande a todos. Si salgo de esta, me volveré a conectar y si no salgo, ha sido un placer conocerlos, estar con Vds. y vivir, vivir esta experiencia tan bonita llamada vida. Les mando un beso enorme, muy grande, cuídense muchísimo, nos vemos pronto si Dios quiere y si no, nos vemos en el cielo". Ante la terrible noticia de su partida, uno de los directores de la serie Veneno, Javier Ambrossi, le dedicó unas emotivas palabras. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Solo puedo darte las gracias, Isabel. Todavía te veo en cada recuerdo, En cada mirada cómplice en el rodaje, en cada baile cuando podíamos, en cada ensayo. Eres esfuerzo, talento, valentía, belleza. Poder. Para siempre te llevo dentro. Descansa, mi amor", dijo. Por su parte, el otro director de la serie, Javier Calvo, también mostró su dolor por la partida de la actriz. "No. Isabel. Te quiero, te respeto, te admiro y te echaré tanto de menos… Gracias por todo lo que nos has dado. Tu Pedro Marín, como me llamabas cada mañana de rodaje, se siente un privilegiado por haberte conocido". Además de su labor como actriz, Torres se convirtió en un ícono de la comunidad LGTI+ en España y fue la primera candidata transexual a reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, donde nació.

