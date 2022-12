Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa se separan Después de semanas de rumores, la socialité ha confirmado la ruptura. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Confirmado: Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa se separan. Ha sido la socialité hispano-filipina quien lo ha confirmado este miércoles en la portada de ¡HOLA! España. Los rumores de ruptura llevaban pululando desde hace varias semanas por las redacciones de los medios de comunicación de aquel país. Finalmente, ha sido una de sus protagonistas quien ha dado un paso adelante y acabado así con las especulaciones. Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa se separan | Credit: (Photo by Carlos Alvarez/Getty Images) Isabel se limitó únicamente a aceptar la situación sin querer entrar en más detalles ni dar a conocer los motivos concretos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Medios españoles aseguraban que el Premio Nobel de Literatura se había instalado en otra vivienda hace días, confirmando así el cese de convivencia con la reina de corazones con la que mantuvo 7 años de relación. Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa, felices en sus comienzos | Credit: (Photo by Cindy Ord/Getty Images for Porcelanosa) Mario e Isabel se conocieron en 1986 cuando ella le hacía una entrevista al afamado escritor, todavía casado con su entonces esposa, Patricia Llosa. Aunque dicen que la chispa saltó de inmediato, todo quedó en una bonita amistad que se mantuvo con el paso del tiempo. No fue hasta 30 años después que iniciarían su gran historia de amor. La madre de Enrique Iglesias había perdido a su esposo Miguel Boyer y volvió a apostar por este sentimiento junto a Mario en 2015. Los hijos de Isabel le recibieron encantados en la familia y aquel romance superaba el de cualquier novela romántica. La complicidad de ambos se hacía notar en cada aparición pública y nada hacía presagiar el triste desenlace. Esta vez, no hubo final feliz.

