Tras varios años de libertad, Isabel Pantoja regresa a la corte; podría volver a prisión Isabel Pantoja es acusada por un nuevo delito; por lo que tuvo que acudir a una audiencia que determinará si regresa a la cárcel. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos años, Isabel Pantoja fue acusada de lavado de dinero y condenada a pasar dos años en prisión; así, ingresó el 21 de noviembre de 2014 y quedó en libertad en marzo de 2016. Este martes 22 de marzo de 2022, la cantante estuvo de regreso a la corte, en el Juzgado de lo Penal número 5 de Málaga, España, para comparecer como administradora de la sociedad Panriver 56 y responder ante la supuesta venta irregular, por parte de dicha compañía, de un inmueble conocido como "Mi Gitana" que se ubica en el barrio de La Pera en Marbella, y del cual hay un adeudo pendiente. Esta acción podría llevar a la tonadillera de regreso a la cárcel. La Fiscalía la acusa de presunta cooperación necesaria en un delito de insolvencia punible. La intérprete de "Se me enamora el alma", asegura que no realizaba las acciones administrativas porque "yo de papeles no llevaba nada". Además, argumenta que se enteró de la deuda ocasionada por esta transacción cuando estaba en prisión, según mencionan medios de comunicación locales y la agencia Europa Press. Incluso, asegura que cuando firmó un poder a su hermano Agustín Pantoja para realizar la mencionada venta, era con el único fin de "pagar lo que se debiese". Sin embargo, las acusaciones sostienen que Panriver y otra empresa, Codabe, a la que la primera debía 114.000 euros, actuaron "en perjuicio de los derechos de créditos" de una tercera sociedad. La famosa se pronunció respecto al administrador de la mencionada Codabe y afirmó que "a este señor lo he visto aquí por primera vez en mi vida". Además, defendió a Agustín Pantoja. "Lo que mi hermano haya hecho, lo ha hecho bien. Confío plenamente en él. Moriría por mí y no me haría ningún daño", advirtió. Isabel Pantoja Isabel Pantoja | Credit: (Photo by Juan Naharro Gimenez/Getty Images) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "El gran problema no era la casa. El problema era que estaba avalada con todo mi patrimonio, con todos los bienes conseguidos trabajando toda mi vida", explicó con lágrimas en los ojos durante su declaración en el tribunal. "Venían mis hijos, mi hermano y mi sobrina [a la cárcel]. Solo teníamos hora u hora y media y aprovechábamos para podernos abrazar y saber cómo estábamos de salud". De ser declarada culpable, Isabel Pantoja sería condenada a los tres años de prisión, aunque se le restaría el año y medio que estuvo recluida por el mencionado delito de blanqueo de dinero. Habrá que esperar la resolución de las autoridades.

