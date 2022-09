¡Exclusiva! El bailarín mexicano Isaac Hernández habla de su rol como juez en Mira Quién Baila All Stars El bailarín mexicano Isaac Hernández, nuevo juez de Mira Quién Baila All Stars, cuenta cómo ha roto barreras en la danza y qué lo hace feliz. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El bailarín mexicano Isaac Hernández, nuevo juez de Mira Quién Baila All Stars, habló en exclusiva con People en Español sobre este nuevo reto y su vida fuera de los escenarios. "La danza ha sido parte de mi vida siempre, para mí significa todo", dice Hernández. "He construido mi vida a través de la danza". Ser juez de la nueva temporada de este reality show de UnivisionTelevisa, que estrena el domingo, 9 de octubre, lo ilusiona. Hernández se une a Paulina Rubio, la otra jueza que ha sido anunciada hasta ahora. "Estoy muy emocionado, es una oportunidad extraordinaria. Recientemente regresé a vivir a Estados Unidos, me emociona mucho porque tengo mucho interés en llegar al público latino en Estados Unidos", dice la estrella del ballet, de 32 años, quien también debutó como actor. Lo vimos brillar en la película El rey de todo el mundo de Carlos Saura junto a Ana de la Reguera y Manuel García Rulfo. También actúa en la serie Alguien tiene que morir de Manolo Caro, donde comparte créditos con Cecilia Suárez y Alejandro Speitzer y hace el papel de Lázaro, un misterioso bailarín de ballet. A continuación, conoce más a Isaac Hernández, quien nos habla de su vida y sus proyectos. Isaac Hernandez Isaac Hernandez | Credit: Ana Hop/Cortesía Soul Arts Productions SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cuéntanos de tu carrera como actor. ¿Qué otros sueños te quedan por cumplir? Isaac: Han sido experiencias verdaderamente increíbles, poder trabajar a lado de grandes actores y directores, todo un privilegio ver trabajar a Carlos Saura y a Vittorio Storaro [en el film El rey de todo el mundo] durante dos meses de una manera en la que ya casi nadie filma. También tuve la oportunidad de trabajar bajo la dirección de Manolo Caro [en la serie Alguien tiene que morir], y fue una experiencia especial y memorable para mí. Me encantaría poder desarrollarme más en este ámbito, ya que me dio mucho gusto ver como compartimos vocabulario, trabajo de emociones, para poder llegar a un resultado extraordinario. Has roto barreras para otros hombres que quieran triunfar en el ballet. Háblanos de los sacrificios y retos que has enfrentado en tu camino al éxito. I: Alguien que fue fundamental en mi vida y mi trayectoria artística fue mi padre, quien fue también mi maestro de ballet, me daba clases en el patio de mi casa. Enfrenté diferentes obstáculos, pero el trabajar con disciplina y perseverancia me llevó del patio de mi casa a los más grandes escenarios del mundo. Me siento muy afortunado de haber representado a México en las competencias de ballet internacionales más importantes y ser el primer mexicano en ganar la medalla de oro en las competencias que se consideran las "olimpiadas del ballet", USA Ballet International Competition, así como en muchas otras competencias en el mundo. Y en años recientes, ser el primer mexicano en recibir el premio Benois de la Danse que es considerado el Óscar de la danza, fue un momento muy especial en mi carrera, sin duda ha sido una de las noches más felices de mi vida. Son reconocimientos que me da gusto lograr pues quiero que sean de gran inspiración para la comunidad latina y las generaciones futuras, que sepan que si se trabaja con disciplina y perseverancia, puedes cumplir tus sueños sin importar las condiciones o dificultades que enfrentes. Para mí es muy importante que las nuevas generaciones puedan crecer con otra percepción en relación a las artes y romper con los estereotipos que como sociedad nos han limitado, es sumamente gratificante para mí poder contribuir e inspirar a que los jóvenes puedan construir una vida con libertad. ¿Qué otros proyectos tienes a nivel profesional y personal para el resto del año? I: Actualmente me encuentro en el San Francisco Ballet preparando la nueva temporada, estoy muy emocionado porque tendré nuevas colaboraciones interesantes. Me presentaré en el teatro de los Campos Eliseos en Paris, con la aclamada producción de Giselle de Akram Khan, una coreografía extraordinaria que crea una atmósfera de suspenso llena de emociones, será una noche muy especial. Me gustaría poder crear proyectos en Estados Unidos y acercar al público latino a las industrias creativas. Hace un mes presenté Despertares (el espectáculo de ballet más grande del mundo) en el Auditorio Nacional ante una audiencia de diez mil personas, espectáculo que se presenta a través de Soul Arts Productions, casa productora que hemos establecido en México, bajo la producción ejecutiva de mi hermana Emilia y la dirección artística mía, en la cual se presentan a los artistas más relevantes del mundo en distintas expresiones de la danza, como jazz, tap, contemporáneo free style, ballet clásico . También, presentamos Despertares Impulsa Industrias Creativas, a través de la cual en este año, la prestigiosa institución del Royal Ballet School de Londres, estuvo en México realizando audiciones gratuitas para que estudiantes de ballet puedan continuar su formación artística en Londres, un hecho histórico para México y que brindó la oportunidad a muchos jóvenes . Son oportunidades que me encantaría poder seguir construyendo para la comunidad hispana en los Estados Unidos también. Creo en el poder de las artes como herramienta de transformación y progreso para la sociedad. ¿Cómo te cargas de buena energía, qué te trae felicidad? I: Me encanta salir a jugar golf, es algo que realmente disfruto mucho, también ir al teatro. Cuando estaba en Londres asistía a muchos espectáculos, creo que es importante consumir estos espectáculos, conocer nuevas tendencias, y encontrar entretenimiento para la vida. En el último año mi vida cambió mucho a nivel personal, convivir con mi familia es tiempo que valoro mucho, me recarga de mucho ánimo y energía. Y me trae felicidad saber que tengo a mis padres aún conmigo y a mi familia con salud.

