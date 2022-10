Consejos para usar la energía del eclipse solar a tu favor La experta en astrología y fengshui Irma Hernández comparte consejos para usar la energía del eclipse solar y la luna nueva para hacer cambios positivos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir eclipse solar Credit: Getty Images La experta en astrología y fengshui Irma Hernández visitó Despierta América (Univision) y compartió con sus presentadores tips para usar la energía del eclipse solar para transformar positivamente nuestras vidas. Del 25 de octubre al 8 de noviembre es el momento perfecto para hacer cambios positivos, soltar lo que no nos sirve y dejar entrar una nueva energía. "Los astros nos están invitando a dejar atrás lo viejo", dijo Francisca. Es tiempo de darle la bienvenida a lo nuevo. "El eclipse solar marca un reseteo para todas las personas y eso está pasando a nivel cósmico", dice Hernández, quien recomienda practicar un ritual para maximizar los beneficios de esta energía en nuestras vidas. Hernández mostró este ritual con los presentadores del programa matutino pidiéndoles que escribieran en hojas secas (simbólicas de lo que se va, lo pasado) cosas que querían sacar de sus vidas. "En luna nueva siempre arranca un ciclo nuevo", añadió. Carlos Calderón escribió "problemas" en su hoja, Raúl González escribió "ansiedad" y Alan Tacher dijo que quería dejar atrás "la impaciencia". Luego todos quemaron sus hojas secas dentro de un recipiente a prueba de fuego. Mientras se queman las hojas, se debe decretar: "ya estoy totalmente reseteado, vacío y fértil, listo para darle vida a todo lo que me doy permiso para crear". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Despierta America Credit: (Alexander Tamargo/Getty Images) Las cenizas de estas hojas secas se deben botar en la tierra "porque lo viejo es abono para lo nuevo", concluyó Hernández. "El efecto de un eclipse solar lo podemos aprovechar durante los seis meses siguientes. Además todo lo que iniciemos durante las dos semanas entre el eclipse solar y la próxima Luna Llena es decir, 8 de Noviembre, serán las semillas para lo nuevo", dijo Hernández en su cuenta de Instagram, @FengShuiTips88. "Vive consciente de este momento", aconsejó.

