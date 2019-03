Iris Chacón: los detalles que debes saber de su separación Iris Chacon habla sobre los motivos que la llevaron a separarse de su esposo Junno Faria. Carolina Trejos La vedette puertorriqueña Iris Chacón, tras anunciar que se separó del músico Junno Faria, reveló que la ruptura de la relación con su esposo se remonta a las pasadas Navidades. En entrevista con el diario puertorriqueño El Nuevo Día, Chacón confesó que están separados desde antes de que le ofrecieran participar en la obra de teatro Malas, que se estrena esta semana en San Juan. “Quería hacer la obra porque estoy trabajando con muchas profesionales y no quería fallar. Además, estaba en el proceso de que Junno se fuera de la casa”, explicó. En cuanto a los motivos de la separación, dijo que este tiempo le servirá para analizar la situación antes de decidir si culmina en un divorcio . Mis Amores, ha sido una decisión difícil, pero saludable para ambos. Los Amo ❤😘 pic.twitter.com/J6Y6fObLzz — Iris Chacon (@Iris_Chacon) February 6, 2017 SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Fueron cositas que se fueron acumulando y que no podíamos solucionar y tomamos este espacio de tiempo para pensarlo mejor antes de tomar la decisión de un divorcio”, confesó la también bailarina y cantante. Su hija, la abogada Katiria Faria, está de acuerdo con lo que los dos decidan, pero “pidió que lo pensemos bien”, expresó Chacón, quien también reconoce que la separación de su marido afectaría a sus nietos y sus fans. Pese a lo duro de la decisión, la boricua espera que el proceso de separación sea “tranquilo” en honor a los 40 años de vida juntos. “Hay cosas que no están bien”, agregó. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

