Irina Shayk deja muy poco a la imaginación usando ropa interior en Cannes

Irina Shayk deja muy poco a la imaginación en las calles de Cannes en lencería semitransparente

La modelo Irina Shayk dejó muy poco a la imaginación con este atuendo ¿demasiado arriesgado?

Irina Shayk en lencería en Cannes

¡De infarto! Irina Shayk dejó muy poco a la imaginación ataviada con lencería semitransparente en las calles de Cannes.

Jeff Bezos y Lauren Sánchez

Jeff Bezos y Lauren Sánchez, recién comprometidos, regresando a su yate en Cannes luego de disfrutar de una cena junto a su hermana Christine y su esposo Steve Poore.

Lauren Sánchez presume su millonario anillo

Tras cinco años de noviazgo, Bezos le propuso matrimonio a Sánchez, quien presumió su anillo de compromiso de 20 quilates valorados en más de dos millones de dólares, según Page Six.

Eva Longoria en Cannes

Así de sonriente llegó la actriz y empresaria Eva Longoria al hotel Martinez, en Cannes.

Leonardo DiCaprio, por un mundo mejor

Leonardo DiCaprio asistió a la gala Better World Fund For Climate, durante el 76º Festival Internacional de Cine de Cannes.

Paris Jackson en buena compañía

La hija del fallecido cantante Michael Jackson, Paris Jackson, fue fotografiada llevando a su mascota a una feria en Los Ángeles.

¡Foto del recuerdo!

La ejecutiva Beatriz Adriana y Charo se tomaron una foto del recuerdo en el evento de The Wall Las Memorias.

