¿Irina Shayk y Bradley Cooper volvieron? ¡Míralos!

Irina Shayk y Bradley Cooper

Irina Shayk y Bradley Cooper confirman su romance durante un paseo romántico en Nueva York Credit: Photo © 2022 Splash News/The Grosby Group

Tal parece que el actor y la modelo optaron por darse una nueva oportunidad como pareja. Bradley e Irina fueron fotografiados dando un paseo por las calles de Nueva York.

Kim Kardashian

Kim Kardashian con un saco negro y un mini bolso rojo llega al hotel Ritz Carlton de NY Credit: Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group

La ex de Kanye West provocó un frenesí mediático al entrar al hotel Ritz Carlton en Nueva York.

Justin Bieber

Justin y Hailey Bieber recorren Erewhon para comprar comestibles en un día lluvioso en LA Credit: Photo © 2022 Splash News/The Grosby Group

El cantante canadiense y su esposa, la modelo y empresaria Hailey Bieber, aprovecharon un día lluvioso en Los Ángeles para comprar víveres en un supermercado.

Sofía Vergara

Sofia Vergara brilla en un conjunto verde lima para un almuerzo familiar con su hijo Manolo Credit: Photo © 2022 Splash News/The Grosby Group

Así de sonriente captamos a la estrella colombiana de 50 años en Los Ángeles. Sofía llegó a un restaurante junto a su hijo Manolo.

Serie de Gloria Trevi

Carla Estrada acompañada de Ignacio López Tarso, Jorge Poza y un gran elenco juvenil, da el pizarrazo inicial de grabaciones de la bioserie de Gloria Trevi que tentativamente se titulará "Ellas Soy Yo: Gloria Trevi" Credit: Mezcalent

La productora Carla Estrada acompañada de Ignacio López Tarso, Jorge Poza y un gran elenco juvenil, dio el pizarrazo inicial de grabaciones de la bioserie de Gloria Trevi que tentativamente se titulará Ellas soy yo: Gloria Trevi, en una locación de la capital mexicana.

Kylie Jenner

Las Kardashian-Jenner conquistan la alfombra roja de los Premios CFDA 2022 Credit: BACKGRID USA

La empresaria, fiel a su estilo, deslumbró en los CFDA Fashion Awards 2022 con este modelo de Mugler con cuerpo encorsetado con transparencias y brillos, falda con gran abertura y una sola manga.

