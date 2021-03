¡Irina Baeva y Michelle Renaud protagonizan emotivo encuentro 5 años después de Pasión y poder! Las actrices que se convirtieron en amigas en la famosa telenovelas de Televisa compartieron el cómplice reencuentro con sus fans. ¡El tiempo no pasa por ellas! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Son dos de las actrices de nueva generación que hacen las delicias del espectador con sus trabajos de telenovela. Michelle Renaud e Irina Baeva compartieron su emotivo reencuentro años después de sus inolvidables papeles en Pasión y poder, la serie que, en parte, disparó sus carreras y las convirtió en grandes amigas. Casi 6 años después, las compañeras vuelven a coincidir en un set, esta vez no de rodaje sino de entrevistas gracias al divertido show de Youtube Pinky promise, que se estrenará próximamente en dicha plataforma. Como aperitivo, Michelle e Irina posaron de lo más divertidas antes de entrar en plató recordando los viejos tiempos. Las, en su día y en la ficción, hermanas Montenegro han cambiado desde esa primera vez, pero para bien. Mientras sus personajes en la serie de 2015 lucían cabelleras oscuras, hoy ambas se han sumado al rubio. ¡Todo un acierto! Las dos comparten el ascenso de sus carreras, cada vez más consolidadas. Irina con éxitos a sus espaldas como Soltero con hijas o El dragón y Michelle con su último protagónico Quererlo todo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque sus caminos como actrices han tomado direcciones diferentes, ambas comparten el mismo cariño y la amistad que les unió entonces. Los fans de ambas intérpretes podrán disfrutar de su entrañable encuentro y complicidad de amigas en el próximo estreno del divertido programa de Karla Díaz.

Share options

Close Login

View image ¡Irina Baeva y Michelle Renaud protagonizan emotivo encuentro 5 años después de Pasión y poder!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.