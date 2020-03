Irina Baeva y Laura Bozzo ¡cara a cara! Así fue el tenso encuentro La actriz y la presentadora se vieron las caras en un evento del pasado cuando el escándalo del divorcio salió a la luz y el mal rollo salta a la vista. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Las declaraciones de Laura Bozzo contra Irina Baeva han sido una bomba explosiva y han recorrido todos los programas de televisión. La presentadora peruana no entiende que la actriz rusa esté dando conferencias de la mujer al no considerarla un ejemplo de nada. El mal rollo viene de atrás y prueba de ello es una foto que ha salido a la luz y que muestra a ambas mujeres cara a cara en un evento producido hace más de un año. A pesar de conocerse y coincidir en el mismo espacio queda al descubierto la falta de empatía entre ambas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La imagen es un selfie de Chantal Andere de cuando la relación entre Irina y Gabriel Soto prácticamente comenzaba. Casi dos años después del divorcio del actor con Geraldine Bazán, se sigue cuestionando a la pareja y de cómo empezó su romance. Pero Irina no se rinde y en estos días está recorriendo varios lugares de la geografía para dar su famosa conferencia Arriba Eva para defenderse a sí misma y a quienes como ella sean víctimas de insultos, acusaciones y vejaciones en redes o en la vida misma. Su próxima parada es este sábado en Extraordinarias: una plática de mujer a mujer, donde comparte espacio con grandes compañeras como Diana Bracho. Irina volverá a alzar su voz en defensa de la libertad y el respeto. Advertisement

