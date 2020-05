Irina Baeva y las hijas de Gabriel Soto, ¿ya conviven juntos? La actriz rusa sigue en Acapulco y las hijas de Geraldine Bazán acaban de llegar con su papi. ¿Será que por fin empezarán a compartir la convivencia? By Teresa Aranguez Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Como toda pareja de separados, Gabriel Soto y Geraldine Bazán han rehecho sus vidas. En el caso del actor también sentimentalmente con la bellísima Irina Baeva. La pareja ya comparte casa y con motivo del confinamiento están disfrutando de su amor en la propiedad que el actor tiene en Acapulco. Ahora que sus pequeñas vuelven otra vez a estar con él y en su casita de la playa tal y como hemos visto en el último Tik Tok de Gabriel con Elissa, ¿será que ya conviven los cuatro? Aunque no hay pruebas gráficas de todos juntos, sí que han publicado cada uno por su lado cómo la pasan durante el día en este bello paraíso. Mientras el protagonista de Soltero con hijas se la pasa de travesuras con su primogénita bailando y jugueteando con la famosa aplicación, Irina medita frente a la preciosa piscina. Image zoom Irina Baeva IG/Irina Baeva SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN Por su parte, Geraldine también se encuentra en algún mágico lugar a orillas del mar tal y como ha mostrado en sus historias. Está feliz, relajada y tomándose estos días de relax obedeciendo las normas establecidas. Gabriel e Irina hacían lo propio compartiendo la preciosa luna llena que nos ha visitado este mes de mayo, cada uno en sus perfiles de Instagram. Un momento cómplice que vivieron juntos y que demostró que están en feliz compañía. Gabriel, que también dedica tiempo a la meditación, podría estar compartiendo estos días con los tres grandes amores de su vida. Una situación que parecía que no iba a llegar nunca por los conflictos iniciales entre la expareja. Si bien todavía no han publicado imágenes juntos que confirmen esa convivencia, todo apunta a que el tiempo ha calmado las aguas y la situación ya está superada.

Close Share options

Close View image Irina Baeva y las hijas de Gabriel Soto, ¿ya conviven juntos?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.