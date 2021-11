Irina Baeva y Gabriel Soto ya tienen fecha y lugar de la boda Tras una larga espera, Irina Baeva y Gabriel Soto ya comenzaron con los preparativos de su próximo enlace matrimonial. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde la petición de mano de Gabriel Soto a Irina Baeva ha habido especulaciones, rumores de fechas, lugares para la ceremonia, etc. Ahora, la pareja, que presume su amor a la menor oportunidad, revela que por fin ya tienen todo más claro con respecto a su boda; así, mencionaron algunos detalles de su próximo enlace matrimonial. "Ya hay fecha tentativa, pero no la voy a decir [en tono de broma]", reveló Baeva a los medios de comunicación. "La idea es hacerlo a mediados del próximo año [2022]". La actriz dio algunos detalles al respecto, pero aclaró que solo quiere un vestido para su boda. "Puede ser que haya tradiciones o cosas diferentes. Creo que lo más importante, tanto en Rusia como en México, y me imagino que en cualquier otro país del mundo, y para mí, para nosotros, espero, [que] finalmente es un ritual, es una ceremonia muy bonita para celebrarse; eso es lo más importante", advirtió. "Si ya eliges ese vestido, el vestido, creo hay que disfrutarlo. Puede haber una segunda opción por si el vestido está muy grande, estás muy cómoda al momento de bailar", agregó. "No creo que iría por cinco, seis, ocho vestidos porque sino te la pasas cambiándote toda la boda, cuando lo que quiero es disfrutar con mi pareja, familia, amigos y pasarla bien". Gabriel Soto e Irina Baeva Gabriel Soto e Irina Baeva | Credit: Gabriel Soto/Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo con la también modelo de origen ruso, "ya estamos adelantando los preparativos", pero decidieron esperar por diversas circunstancias. "Una de las cosas que, justamente, estábamos viendo es el tema del proyecto. Una vez que ya se definió también lo platicamos con nuestra productora para saber más o menos en qué momento íbamos a terminar. Porque estar grabando y al mismo tiempo estar celebrando la boda no nos gustó tanto esa idea; queremos darle también su tiempo a este momento para disfrutarlo entre nosotros, en familia, con mi familia, con su familia, con nuestros amigos y seres queridos. Se tuvo que posponer, también por el tema de COVID que está complicado aún, en Rusia sobretodo", explicó. Irina Baeva y Gabriel Soto se confiesan "muy felices" que volver a compartir escena en una telenovela.

