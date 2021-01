Close

¡Irina Baeva y Gabriel Soto se casan! "Estamos felices" Gabriel Soto entregó el anillo de compromiso a Irina Baeva. ¡Aquí tenemos todos los detalles! Por Carole Joseph Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ni los escándalos, las críticas negativas, ni mucho menos los videos íntimos impidieron que Gabriel Soto diera el anillo de compromiso a Irina Baeva. Un compromiso que la pareja de actores anunció este miércoles a través de las redes sociales, aunque Soto le entregó el anillo el pasado octubre por el cumpleaños de su ahora prometida. "Dije que 'sí'", escribió Baeva junto a una imagen en la que muestra el anillo de compromiso. En exclusiva para People en Español, agregó: "Estamos felices". La plenitud de la que hoy presumen les llevó más de dos años alcanzarla, lo que la pareja hoy valora enormemente. "Nos estamos conociendo aún más como individuos, como personas y vamos para adelante con todo", dijo Soto en septiembre a People en Español. "Hemos pasado tantas cosas que lo único que han hecho es que nos hemos unido aún más". A lo que Baeva añadió entonces: "Siento que nos complementamos". Image zoom Credit: Chris Esqueda De eso no hay duda. Con la cabeza en alto ambos ignoraron las duras críticas que recibió la actriz rusa después de convertirse en la pareja del mexicano y ser señalada como la supuesta tercera en discordia entre Soto y su exesposa, la también actriz Geraldine Bazán, algo que los tórtolos han negado. "No solamente es una mujer hermosísima, bellísima, es una mujer que tiene coraje, agallas", resaltó Soto de su pareja. "Eso hace que también los problemas que a mí me toque enfrentar me apoye mucho en ella". ¡Felicidades a la pareja!

