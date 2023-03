Irina Baeva y Gabriel Soto vuelven a presumir amor en redes Tras la polémica desatada por la supuesta ruptura sentimental de Irina Baeva y Gabriel Soto, los actores se vuelven a mostrar juntos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los rumores sobre la ruptura sentimental de Irina Baeva y Gabriel Soto estuvieron presentes por mucho tiempo y con señalamientos de infidelidad por parte del actor. La polémica se hizo mayor cuando la famosa viajó a su natal Rusia para ver a su familia, ya que se aseguraba que era la despedida del compromiso matrimonial de ambos; además, la falta de imágenes juntos en sus respectivas avivaban la posibilidad del truene de la pareja. Ahora, estos tortolitos vuelven a dejar ver en redes sociales durante un viaje que hicieron por la playa mexicana de Puerto Vallarta en Jalisco. La pareja compartió una serie de imágenes donde se ve que pasaron unos románticos días. Así se pueden apreciar las manos de los enamorados con copas en la mano a punto de brindar. En otra fotografía, Soto trae una copa en la mano; porta una camiseta blanca y unos jeans. Irina Baeva y Gabriel Soto Irina Baeva y Gabriel Soto | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con estas instantáneas, los famosos vuelen a postear imágenes juntos de manera privada, debido a que también compartieron imágenes cuando asistieron a la entrega de los Premios Lo Nuestro. Irina Baeva y Gabriel Soto Credit: Irina Baeva Instagram De hecho, hay algunos videos en los cuales, si bien no están juntos, se deja ver que fue la actriz quien se encargó de filmar y lo hace evidente con algunos comentarios en la propia publicación. Irina Baeva y Gabriel Soto Credit: Irina Baeva Instagram Al parecer la controversia ha quedado por completo atrás y tanto Irina Baeva como Gabriel Soto siguen disfrutando de su amor; aunque ahora lo hacen de manera más privada y sin dar mayores detalles de cuándo y dónde se llevará a cabo el enlace matrimonial que no ha podido realizarse hasta ahora.

