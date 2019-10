Irina Baeva y Gabriel Soto dan un paso definitivo en su relación y así lo comparten Su amor se hace cada vez más fuerte. La feliz parejita acaba de presentar a su nuevo integrante de la familia, ¡su perrita Mamba! Esta es la tierna foto que han compartido. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Que lo suyo va viento en popa a toda vela es un hecho que cada día queda más confirmado. Gabriel Soto e Irina Baeva continúan derrochando amor e ilusión y así lo han vuelto a compartir orgullosos a través de sus redes sociales, donde daban una preciosa noticia. La pareja sigue solidificando su relación y con la llegada de este nuevo miembro a la familia queda aún más en evidencia. Ambos amantes de los animales nos han presentado a Mamba, la nueva cachorrita de bulldog francés que se ha unido a sus vidas. Lo hacían a través de sus redes sociales junto a una imagen de la pequeña que nos ha enternecido. Primero era Irina quien la mostraba con todo su amor. Poco después era Gabriel quien publicaba esa preciosa imagen orgulloso y con un mensaje: “Nuestra Mamba”. Image zoom Irina Baeva y Gabriel Soto Instagram/ Irina Baeva y Gabriel Soto Una prueba más que casi, casi confirma que lo de vivir juntos es una realidad. Hace unas semanas la actriz rusa compartía unas imágenes de su nuevo hogar. La pregunta era, ¿con Gabriel? Por ahora no han querido dar más detalle y han preferido mantenerse cautos con el tema. “Todo a su debido tiempo. Cuando sea prudente compartir este tipo de cosas, las compartiremos”, expresó Irina a los medios que la preguntaron. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo cierto es que están la mayoría del tiempo juntos. La protagonista de El Dragón acaba de aterrizar en Acapuco tal y como muestra su nueva publicación en Instagram. Su rinconcito especial con Gabriel y donde actualmente se encuentran grabando la serie de Juan Osorio Soltero con hijas. “Felicidad”, ha escrito la joven de 26 años. Una palabra que define a la perfección la situación de ambos que viven una auténtica luna de miel en lo personal y profesional. Sus dos carreras están ahora mismo en su pico más alto con proyectos en primera línea. ¡Muchísimas felicidades! Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Irina Baeva y Gabriel Soto dan un paso definitivo en su relación y así lo comparten

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.