Irina Baeva y Gabriel Soto comparten emocionados cómo les quedó su arbolito de Navidad La pareja vivirá unas fiestas muy especiales ahora que su relación es más sólida. El espíritu navideño ha llegado a su hogar y así lo han presumido. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El espíritu navideño ya ha entrado en la mayoría de los hogares y gracias a las redes podemos ver cómo han decorado sus casas. Una feliz Irina Baeva también ha querido mostrar a sus seguidores cómo le ha quedado el arbolito de Navidad en su sala con una foto preciosa. Se nota que la actriz le ha puesto todas las ganas e ilusión al montarlo. No sabemos si lo ha hecho junto a su pareja, Gabriel Soto, lo cierto es que Irina le ha mencionado en esta entrañable imagen navideña. Los enamorados están a caballo entre Ciudad de México y Acapulco donde graban la serie Soltero con hijas, de Juan Osorio para Televisa. Ambos participan en ella y, aunque sea por trabajo y con libretos de por medio, al menos pueden compartir tiempo juntos. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Estas son unas navidades muy especiales para la pareja ya que son las primeras que celebran sin tener que esconderse de los medios. Un año y medio de amor que ha tenido de todo pero del que prefieren destacar los momentos de alegría y felicidad. Para evitar más habladurías, la pareja no ha confirmado si comparten nidito de amor en México, pero con esta imagen de Irina queda claro que ellos ya han formado su familia particular donde, por supuesto, se incluyen sus tres adoradas mascotas, unos perritos que les acompañan allá donde van. ¡Por ahí se empieza! Solo nos queda desearles una muy feliz Navidad y que todos sus deseos se hagan realidad en el nuevo año que tan cerca está. Advertisement

