Irina Baeva y Gabriel Soto ¿nuevo proyecto juntos? La pareja anuncia una gran sopresa De lo más felices y sonrientes, la parejita del momento ha compartido que volveremos a verles juntos en una aventura muy especial. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Por medio de unas fotografías que desprenden pura alegría y entusiasmo, Irina Baeva y Gabriel Soto han anunciado que se traen algo muy especial entre manos. La pareja que ya ha trabajado en varios proyectos televisivos juntos promete volver a coincidir, esta vez, en algo diferente. "Así de felices y emocionados estamos por esta sorpresa que les tenemos, ¡espérenla pronto! Gracias a todo el equipo por hacerlo posible en estos tiempos complicados, y a mi cómplice más hermoso", escribió la actriz rusa. Desde el Puerto de Acapulco y con un equipo al pie del cañón, Gabriel e Irina nos mostraron unas imágenes de ambos bastante ligeritos de ropa y unas sonrisas que anuncian la llegada de algo muy interesante. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero, ¿qué será? De momento nos han dejado con la intriga pero a juzgar por las imágenes pueden ser varias cosas. Desde un anuncio de ambos publicitando algo y luciendo cuerpazo, hasta una sesión de fotos de las que quitan el sentido. Aunque teniendo en cuenta su amor por el ejercicio físico, también podría ir por ahí la cosa. Irina prometió contarlo en cuanto puedan, de momento nos han dejado con la miel en los labios hasta nueva orden. De lo que sí nos han hecho partícipes es de la ilusión de volver a estar juntos en esta nueva iniciativa. Solo hay que ver esas caras de niños y sus 'te amo' para percatarse de ello. La pareja se conoció trabajando en la telenovela Vino el amor, hicieron teatro poco después y volvieron a coincidir hace unos meses en la nueva producción de Juan Osorio en Televisa, Soltero con hijas, que fue lo más visto con diferencia del resto de la competencia. Juntos hacen el equipo perfecto, tanto dentro como fuera del set, de eso no cabe duda. ¡Felicidades y buena suerte en esta divertida andadura!

