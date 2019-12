Tenemos todos los detalles de la supuesta boda de Gabriel Soto e Irina Baeva Irina Baeva vestida de novia, ¿se nos casa pronto? By Carole Joseph ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Irina Baeva dejó con la boca abierta a muchos tras compartir en sus redes sociales una fotografía vestida de novia. “Me moría por mostrarles esta sorpresa”, escribió Baeva junto a la imagen, que es la portada de una revista mexicana. “El bello resultado del trabajo de un gran equipo”. Durante la sesión de fotos de Baeva, quien se ha visto envuelta en un escándalo mediático por la relación con Gabriel Soto, la actriz confesó que uno de sus más grandes deseos es que su padre la entregue en el altar. ¿Boda en puerta? “[Gabriel e Irina] no se casan”, confirmó a People en Español el publicista de la rusa. “No por el momento”. Image zoom En lo que los tórtolos se deciden a dar el sí frente al altar, podemos al menos confirmar el cariño que se profesan viendo las fotos y mensajes que comparten en sus redes sociales. ¡Viva el amor! Advertisement

Close Share options

Close View image Tenemos todos los detalles de la supuesta boda de Gabriel Soto e Irina Baeva

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.