La sorpresa de Irina Baeva a las hijas de Gabriel Soto El actor mexicano no tardó en agradecer públicamente el bello gesto que tuvo la actriz rusa con sus hijas. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Gabriel Soto enterneció la semana pasada las redes sociales con los emotivos mensajes que dedicó a sus hijas en sus respectivos aniversarios de nacimiento. El primero llegó el 17 de febrero con motivo del cumpleaños número 12 de su hija mayor, Elissa Marie; mientras que el segundo lo publicó justo dos días después para felicitar a la menor de sus princesas por sus 7 añitos. El actor mexicano, sin embargo, no pudo pasar ninguna de esas fechas tan señaladas en compañía de las niñas debido, entre otros motivos, a sus compromisos de trabajo. A diferencia de Geraldine Bazán, el protagonista de la telenovela Te acuerdas de mí (Univision) tuvo que esperar al domingo –su día libre– para poder festejar a las niñas. Lo hizo en complicidad con su pareja, Irina Baeva, quien se encargó de decorar la casa con globos de todos los colores y tamaños para sorprender a las cumpleañeras. Un gesto hermoso que el también galán de exitosos melodramas como Yo no creo en los hombres no tardó en agradecer públicamente a su futura esposa en las redes sociales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Gracias mi amor", escribió el intérprete de 45 años junto a una imagen en la que presume cómo quedó la decoración del lugar. Image zoom Credit: Instagram Gabriel Soto Gabriel, quien ya superó los 4 millones de seguidores en Instagram, compartió varias fotos de la celebración y, aunque en ninguna aparecen juntas Irina y las niñas, las tres mantienen una muy buena relación en la actualidad, como dejó claro Irina en una entrevista que concedió semanas atrás al conductor de televisión mexicano Yordi Rosado. Si bien fue una fiesta sencilla acorde a la situación que se vive en México por la pandemia, no faltó el ingrediente más importante: la unión familiar ya que gran parte de la familia de Soto estuvo presente para festejar a las niñas en esta fecha tan especial para ambas.

