Irina Baeva rompe el silencio sobre supuesta crisis con Gabriel Soto. "Si quieren creer que no estamos [bien] ¡venga!" Durante un evento en ciudad de México, Irina Baeva puso un alto a los chismes sobre su supuesta crisis con Gabriel Soto Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Irina Baeva ya no pudo más. La actriz puso fin a las especulaciones sobre una supuesta crisis con su pareja Gabriel Soto. "Nosotros estamos perfectamente bien, como seguramente todos ustedes lo pudieron ver", dijo la rusa en un evento en Ciudad de México. "Creo que fue más un tema de medios de comunicación, disculpen chicos que les eche la bolita, pero finalmente trataron de hacer una nota donde nunca nota hubo". Según la protagonista de telenovelas como Amor divido y Soltero con hijas, en sus planes no está el terminar su compromiso con Soto. "Nunca nos separamos, nunca terminamos la relación", dijo. "Nunca tuvimos ninguna crisis, ningún problema; simplemente nos separamos por cuestión de trabajo". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De hecho la fórmula de estar juntos pero no revueltos a la parejita le funciona a la perfección. "No somos muégano, finalmente no somos siameses; él está trabajando, yo estoy trabajando, compartimos cuando podemos compartir y si no compartimos ciertas cosas en las redes sociales pues es por la única razón de que cuando queremos convivir queremos estar juntos", aclaró. Irina Baeva y Gabriel Soto AXO Fight Club - Launch Event Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images "No es de 'a ver, hay que poner una foto en las redes porque dicen que no estamos juntos'", y finalizó. "Estamos en una etapa que no tenemos que comprobarle absolutamente nada a nadie. Realmente si ustedes quieren creer que estamos bien ¡venga, qué bueno!, ¡muchas gracias! y si quieren creer que no lo estamos ¡venga!, ¡no pasa nada realmente! Eso no cambia las cosas".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Irina Baeva rompe el silencio sobre supuesta crisis con Gabriel Soto. "Si quieren creer que no estamos [bien] ¡venga!"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.