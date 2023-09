¡Confirmado! Irina Baeva será Aventurera Tras muchas especulaciones, Irina Baeva será la nueva protagonista de la obra Aventurera. Esto dice el productor sobre la parte que tendrá que cantar la actriz rusa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde hace unos meses, Juan Osorio mencionó que había adquirido los derechos para realizar el icónico montaje mexicano Aventurera, cuya estrella era la fallecida Carmen Salinas. Además, quien interpretaba el personaje principal de Elena Tejero resultaba motivo de expectación porque había logrado el reconocimiento de muchas actrices. Entre sus filas estuvieron Edith González, Niurka Marcos, Maribel Guardia e Itatí Cantoral, entre otras. Por ello, ahora que está obra regresa a los escenarios la elección de la nueva aventurera resultaba motivo de expectación. Así, el productor había mencionado su interés porque fuera Irina Baeva la que encarnara tan representativo papel y ahora de confirma su participación. "Está confirmada la aventurera. Es Irina [Baeva]. Ya está [confirmada]", reveló Osorio a los medios de comunicación. "Obviamente, faltan los detalles, pero ya", agregó. "Estoy contento porque creo que es una protagonista muy importante para la obra, el libreto está muy diferente; realmente a como estaba en la [obra] original. Entonces, va a ser muy bonita la puesta en escena". Irina Baeva en la presentación de la telenovela "Nadie Como Tú" Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El exesposo de Niurka Marcos, además de aclarar que todavía no tiene al elenco completo, enfrentó los cuestionamientos acerca de que se requiere que la protagonista cante; lo cual, no hace la actriz de origen ruso. "Se queda rubia, hay que hacerle un homenaje a María Antonieta Pons; por ahí vamos. Todo va a ser sorpresa", explicó. "Les voy a contar, en paz descanse, Edith [González] no cantaba e hizo una excelente interpretación de Aventurera", advirtió. Entonces, creo que voy a tener un gran lanzamiento de Irina, viene algo muy importante también para su carrera". Será cuestión de tiempo para ver a Irina Baeva convertida en Elena Tejero.

