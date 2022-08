Irina Baeva se va de México ¿terminó con Gabriel Soto? Se dio a conocer que Irina Baeva salió de México y regresó a la casa de sus padres en Rusia; lo cual, fortaleció el rumor de una separación definitiva de la pareja, quien ha suspendido su boda una vez más. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras darse a conocer que Irina Baeva y Gabriel Soto habían pospuesto la boda una vez más surgieron los rumores de una separación entre la pareja. Ahora, la polémica a cobrado mayor fuerza al hacerse del conocimiento público que la actriz salió de México, donde radica con rumbo a Rusia. ¿Acaso los famosos han terminado su romance definitivamente? El protagonista de la telenovela Amor dividido habló al respecto de lo que ocurre. "Puras especulaciones. Salió una nota que decía que Irina [Baeva] se fue de viaje sin mí. Sí, se fue de viaje sin mí porque estoy trabajando, estoy grabando la novela de Los caminos del amor", aclaró Soto a los medios de comunicación. "Ella anda de viaje, se fue a ver a sus papás. Entonces, no especulen, todo está perfectamente bien". El actor dejó claro que su prometida tenía varios años de no poder reunirse con sus padres y aprovechó que él tiene mucho trabajo para visitarlos. "Tenía más de tres años de no ver a su familia. Entonces, me dijo 'sabes qué, tú vas a estar grabando, te vas a ir a Mérida. Quiero ver a mis papás; los extraño, los necesito mucho. Qué padre que pudieras venir conmigo'. Pero no puedo ir, obviamente. Y fue a ver a su familia, es todo", enfatizó. Irina Baeva y Gabriel Soto Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Así, Gabriel Soto dejó claro que el amor con su novia Irina Baeva continúa firme; solamente, están aprovechando los tiempos para realizar diferentes actividades. Quizá este viaje permita que la famosa ya pueda tener una fecha definitiva de cuándo podrá viajar su familia de Rusia, debido a que continúa el conflicto entre este país y Ucrania.

