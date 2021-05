El look con el que Irina Baeva 'eclipsó' a Michelle Renaud el día de su boda La actriz mexicana compartió en una reciente entrevista que muchos invitados se acercaban a ella para preguntarle quién era debido a lo "espectacular" que se veía. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si bien el matrimonio terminó en divorcio, Michelle Renaud protagonizó en noviembre del 2016 una boda de ensueño junto a su ya exesposo, el empresario Josué Alvarado, a la que acudieron diferentes personalidades del medio artístico, entre ellas su amiga Ariadne Díaz. Aunque en ese momento pasó desapercibida a nivel mediático debido a que recién estaba iniciando su carrera en México y por tanto no era tan conocida como ahora, Irina Baeva también estuvo presente en el enlace matrimonial de la actriz, con quien logró crear un vínculo de amistad durante las grabaciones del melodrama Pasión y poder (2015). De hecho, según reconoció la propia Michelle en una reciente entrevista, la actriz de origen ruso logró robarle protagonismo entre los invitados por lo "espectacular" que se veía. "El día de mi boda, que obviamente fue mi día, la pasé increíble y todo, llegó Irina Baeva y se veía tan espectacular que de verdad la gente llegaba conmigo y me felicitaba [y me decía]: '¿Quién es ella?', ¿le puedes decir? Y yo les decía: 'O sea es mi día, pobre de ti que te le acerques a Irina Baeva'. Espectacular se veía'", compartió Renaud en presencia de Baeva durante el programa digital Pinky Promise que conduce Karla Díaz. Michelle Renaud Irina Baeva en la boda de Michelle Renaud | Credit: Instagram Irina Baeva Tal fue la atención que acaparó en su boda que la que fuera protagonista de exitosas telenovelas como La sombra del pasado bromeó con no invitarla a su siguiente boda. "A mi siguiente boda no creo invitarla", dijo entre risas la intérprete de 32 años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Irina, quien se encuentra planeando su boda con el actor mexicano Gabriel Soto para finales de este año, pareció tomarse con mucho humor el comentario de su amiga.

